beau temps20°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Neuchâtel met fin à cette tradition dans les crèches

Les anniversaires dans les crèches neuchâteloises vont prochainement changer.
Les anniversaires dans les crèches neuchâteloises vont prochainement changer.Image: Shutterstock

Ce canton romand interdit les gâteaux d'anniversaire à la crèche

Pour des raisons de «santé publique», les parents neuchâtelois sont priés de ne plus amener de gâteaux d'anniversaire dans les structures d’accueil de la commune.
01.05.2026, 15:0301.05.2026, 15:03

«Je trouve dommage qu’on retire aux enfants ces petits moments de plaisir et de partage», regrette une mère auprès d'Arcinfo.

Selon le journal, les parents neuchâtelois ont récemment été informés qu'il ne leur était désormais plus possible d'amener de gâteaux dans les crèches à l'occasion de l'anniversaire de leur petit. Une circulaire distribuée fin avril évoque ainsi une décision prise «en lien avec les recommandations actuelles de santé publique».

Une crèche vaudoise a exclu à tort un enfant mordu

En clair, il s'agit de limiter «les sucres ajoutés dans l’alimentation des enfants». Une alternative «fournie par la structure» sera introduite en remplacement pour célébrer les fêtes et les anniversaires.

A noter qu'une autre tradition appréciée des enfants risque prochainement de disparaître à Neuchâtel. Mardi, le Grand Conseil s'est en effet prononcé en faveur d'une interdiction du lâcher de ballons et autres lanternes célestes dans le canton. (jzs)

On en parlait juste ici 👇

Neuchâtel veut interdire cette tradition populaire
L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Les plus belles chutes d'enfants à ski (promis, c'est gentil)
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette commune romande a connu une météo record en avril
Le mois dernier se classe au quatrième rang des mois d’avril les moins pluvieux depuis le début des mesures. Certaines régions ont également vécu un record d'ensoleillement.
La Suisse vient de connaître un mois d'avril marqué par une forte pression atmosphérique et très peu de précipitations. Dans certaines régions, il s'agit du mois d'avril le moins pluvieux depuis le début des mesures.
L’article