Les anniversaires dans les crèches neuchâteloises vont prochainement changer. Image: Shutterstock

Ce canton romand interdit les gâteaux d'anniversaire à la crèche

Pour des raisons de «santé publique», les parents neuchâtelois sont priés de ne plus amener de gâteaux d'anniversaire dans les structures d’accueil de la commune.

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«Je trouve dommage qu’on retire aux enfants ces petits moments de plaisir et de partage», regrette une mère auprès d'Arcinfo.

Selon le journal, les parents neuchâtelois ont récemment été informés qu'il ne leur était désormais plus possible d'amener de gâteaux dans les crèches à l'occasion de l'anniversaire de leur petit. Une circulaire distribuée fin avril évoque ainsi une décision prise «en lien avec les recommandations actuelles de santé publique».

En clair, il s'agit de limiter «les sucres ajoutés dans l’alimentation des enfants». Une alternative «fournie par la structure» sera introduite en remplacement pour célébrer les fêtes et les anniversaires.

A noter qu'une autre tradition appréciée des enfants risque prochainement de disparaître à Neuchâtel. Mardi, le Grand Conseil s'est en effet prononcé en faveur d'une interdiction du lâcher de ballons et autres lanternes célestes dans le canton. (jzs)