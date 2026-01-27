ciel couvert
Comédie de Genève: Démissions à la Fondation d'art dramatique

Séverine Chavrier conserve la direction artistique de la Comédie de Genève, mais ses responsabilités opérationnelles sont provisoirement transférées afin de protéger le personnel et assurer la continu ...
La directrice de la comédie Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD qui voulait un audit sur le climat de travail.Image: KEYSTONE

Démissions en chaîne dans cette prestigieuse institution genevoise

Plusieurs démissions ont été posées au conseil de la Fondation d'art dramatique (FAD), à la tête de la Comédie de Genève. Dans un contexte où des dysfonctionnements au sein de la structure avaient été relatés par la presse.
27.01.2026, 14:4327.01.2026, 14:49

Plusieurs membres du conseil de la Fondation d'art dramatique (FAD), qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche, ont démissionné. Parmi eux, sa présidente Lorella Bertani et sa vice-présidente Anne-Marie Gisler «pour des raisons personnelles différentes.»

Ces membres ont fait part lundi de leur décision de quitter le conseil à la fin du mois de février, a annoncé mardi la FAD. La fondation de droit public précise qu'elle ne fera aucun commentaire supplémentaire d'ici à la désignation de nouveaux représentants au sein du conseil et à la réorganisation de son bureau.

L'humoriste et comédien genevois Alain Monney est mort
«Le Conseil remercie chaleureusement les personnes démissionnaires qui se sont impliquées en son sein, depuis 2020»
Le communiqué de presse de la FAD

Et de relever que les démissionnaires «ont accompagné divers changements au sein des théâtres», dont l'ouverture de la Comédie aux Eaux-Vives et les deux transitions de direction des deux théâtres.

Dans un contexte conflictuel

Ces démissions interviennent dans un contexte conflictuel. En décembre, la FAD a décidé de ne pas reconduire le mandat de la directrice de la Comédie de Genève qui se termine en juin 2027. Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD qui voulait un audit sur le climat de travail. Un audit de gouvernance de la Cour des comptes a aussi été demandé par la Ville de Genève.

Elle a détourné un avion pour empêcher la sortie de «Rabbi Jacob»

Pour Romain Jordan, avocat de Chavrier, cette démission doit être «l'occasion d'un nouveau départ pour la Comédie, magnifique institution portée admirablement par ma mandante jusqu'à ce qu'on l'en écarte à tort.»

«Jamais le taux de fréquentation et le niveau de satisfaction des publics n'a été aussi élevé, avec de nombreux acteurs locaux engagés, avec une montée en puissance prévue. Ma mandante souhaite pouvoir retourner au plus vite dans le théâtre, sur des bases sereines, et fait un appel à la concorde»
Romain Jordan, avocat de Séverine Chavrier

(sda/ats)

