Amour au travail: voici ce que les employés doivent savoir

Le patron de Nestlé a perdu son poste à cause d'une liaison amoureuse. Pourquoi les dirigeants sont-ils autant surveillés dans les entreprises lorsqu'ils y trouvent l'amour? Et à quoi les employés lambda doivent-ils faire attention? Réponses d'une spécialiste du droit du travail.

Les relations amoureuses relèvent de la vie privée, a-t-on l'habitude de dire. Mais quand elles se déroulent sur le lieu de travail, la situation peut se corser.

Le cas du directeur général de Nestlé, Laurent Freixe vient de nous le rappeler. L'homme a dû quitter son poste avec effet immédiat à cause des révélations sur sa relation avec l'une de ses collaboratrices.

Alors, à quoi doivent faire attention celles et ceux qui rencontrent l'amour au boulot? Susanne Raess, experte en droit du travail, nous éclaire:

La vie amoureuse des patrons d'entreprises entraîne régulièrement des licenciements, comme récemment chez Astronomer ou chez Nestlé. Pourquoi?

Susanne Raess: On parle là d'un niveau hiérarchique très élevé, où d'autres règles s'appliquent que pour les employés «normaux». Un directeur a un devoir de loyauté accru envers l'entreprise.

«En général, plus le poste est important, plus les exigences le deviennent également»

On attend de lui une vie privée «irréprochable», voire ennuyeuse. Car il en va avant tout de l'image de la société. Aucune d'entre elles ne souhaite que les amours de son responsable soient déballés sur la place publique.

Portrait Susanne Raess est avocate et spécialiste en droit du travail FSA. Elle est associée du cabinet Nötzli Raess Bächtold Rechtsanwälte à Zurich. Bild: zvg

Pourquoi? Un CEO n'a-t-il pas droit à une vie privée?

Ce sont évidemment des personnes tout à fait normales. Mais lorsqu'on associe un CEO à une relation amoureuse et non à un intérêt commercial, cela nuit à l'entreprise. En effet, on attend d'un PDG qu'il se consacre principalement à ses activités professionnelles et non à sa vie privée.

«Les relations amoureuses peuvent rapidement nuire à la réputation d'une entité cotée en bourse»

Cela ne vaut pas seulement pour les relations amoureuses. Si des cadres supérieurs trichent sur leurs impôts, ne déclarent pas comme il faut leur personnel de maison ou commettent un délit de fuite, les conséquences sont plus graves que pour un employé ordinaire.

Outre le dégât d'image, est-ce que les relations amoureuses au travail posent un réel problème?

Au niveau des cadres, elles deviennent problématiques quand l'équipe ou le public remet en question les décisions prises par les personnes concernées.

«Le travail doit toujours rester indépendant des sentiments personnels»

Souvent, on observe une relation de dépendance très forte lorsque l'autre personne se trouve à plusieurs échelons hiérarchiques en dessous. Dans ce cas, il faut aussi protéger la personne subordonnée afin qu'elle ne subisse aucun préjudice du fait de cette relation.

Qu'en est-il des employés «normaux»: à quoi doivent-ils prêter attention dans une telle situation?



«C'est une situation complètement normale, qui arrive, tout simplement»

D'abord, il faut bien choisir le moment où on souhaite révéler une relation. La manière dont les employés gèrent les liens amoureux dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Si on constate qu'une discussion ouverte et des solutions à l'amiable sont possibles, on sera plus enclins à faire preuve de transparence.

Comment un chef doit-il réagir s'il apprend une relation entre deux collaborateurs?

La bonne attitude consiste pour le supérieur hiérarchique à interroger les personnes concernées lorsque des rumeurs circulent. Il doit ensuite déterminer si cela affecte l'exercice de leur métier, s'il y a des difficultés liées au secret professionnel et si l'un des deux est le supérieur hiérarchique de l'autre.

«Si la réponse à toutes ces questions est oui, l'une des deux personnes, voire les deux, devront probablement s'en aller. Mais cela ne se justifie pas systématiquement.»

Les employeurs ont néanmoins tout intérêt à ce que leurs collaborateurs ne se cachent pas. C'est la seule façon de réagir, de prendre des mesures et ainsi de contrer les insinuations.

Existe-t-il un droit au secret ou faut-il forcément révéler une relation sur le lieu de travail?

Il faut répondre à cette question au cas par cas. Si vous faites la connaissance d'un collègue d'un autre service, vous n'êtes pas obligé de le signaler. Mais si vous êtes en couple avec un membre de votre équipe, qui est votre supérieur ou votre subordonné, vous devez l'annoncer clairement.

«En principe, plus les personnes sont proches sur l'organigramme, plus il est nécessaire d'en parler»

Sur le plan juridique, il y a néanmoins une marge d'appréciation.

Donc, la loi n'encadre pas très précisément les relations au travail.

C'est exact. Les employeurs peuvent interpréter le devoir de loyauté de manière très différente. Beaucoup de grandes entreprises possèdent en outre des règles dites de conformité. Mais souvent, elles ne sont ni très concrètes ni applicables à des cas particuliers. Par exemple, les directives de Nestlé stipulent uniquement qu'il faut éviter les conflits d'intérêts, ce qui demeure sujet à interprétation.

Y a-t-il des secteurs dans lesquels les relations amoureuses entre collègues sont particulièrement délicates

Oui, l'administration publique, qui attribue des marchés ou délivre des autorisations financées par les contribuables.

«C'est certainement plus délicat que si vous travaillez dans le privé»

Peut-on se défendre juridiquement si l'on est remercié à cause d'une relation personnelle?

Il faudrait vérifier si le licenciement est abusif. Si une entreprise invoque toutefois un risque pour sa réputation, je pense que le licenciement est juridiquement couvert.

Les amitiés peuvent aussi entraîner des conflits d'intérêts. On entend cependant rarement parler de directeurs virés pour ce motif.

C'est vrai. Peut-être qu'on ne devrait pas traiter différemment les amitiés. Même si elles peuvent poser problème en interne quand elles sont trop fortes. J'ai déjà vu des collègues jouer au tennis ensemble, ou même partir en vacances. Ils formaient ainsi une unité dans le contexte professionnel. Cela ne conduit guère à des licenciements.

«L'impact est différent dès lors qu'une relation sexuelle entre en jeu»

Mais cela s'explique par des raisons sociales et non juridiques.

Que pensez-vous de l'amour au boulot? Vous avez déjà testé?

