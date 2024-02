Une personne perd la vie dans le crash d'un avion à Soleure

Keystone

Un avion transportant des parachutistes s'écrase, entraînant la perte tragique du pilote, tandis que les passagers sautent à temps et survivent indemnes.

Un avion pour parachutistes s'est écrasé dimanche peu après 14h00 dans un champ à proximité de l'aérodrome de Granges (SO). Le pilote est décédé. Les onze parachutistes à bord ont eux pu sauter à temps et atterrir sains et saufs.

Le sort du pilote était inconnu dans un premier temps. Son décès a été confirmé en soirée à Keystone-ATS. L'avion accidenté appartient à l'école de parachutistes Skydive à Granges, a indiqué le directeur de cette dernière à l'agence de presse.

Granges compte un des importants aérodromes régionaux de Suisse. Keystone

L'avion accidenté appartient à l'école de parachutistes Skydive à Granges, a précisé son directeur à Keystone-ATS. Les raisons du crash font l'objet de l'enquête en cours menée par la police et les autorités compétentes. Aucun autre détail n'était connu en début de soirée.

Un post de 20 minutes sur X montre l'épave complètement détruite de l'avion. Selon un témoin cité par le média, l'appareil a chuté au sol à la verticale.

Granges compte un des importants aérodromes régionaux de Suisse. Selon les indications de l'exploitant, quelque 60 000 mouvements aériens y sont dénombrés par an. (chl/ats)