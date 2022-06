Si vous n'avez rien compris au procès de Blatter et Platini 👇

Les deux anciens dirigeants du football sont jugés dès ce mercredi à Bellinzone pour un paiement potentiellement indu de deux millions de francs, une affaire qui a ruiné leur carrière.

Le procès

Sepp Blatter et Michel Platini sont jugés par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Ils comparaissent libres jusqu'au 22 juin. Le verdict sera rendu le 8 juillet.

Platini, 66 ans, et Blatter, 86 ans, encourent jusqu'à 5 ans de prison pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Cette affaire révélée en 2016 a mis fin à leur carrière.

Ce qu'on leur reproche

Des honoraires de deux millions de francs versés en 2011. Michel Platini a reçu ce virement de la FIFA pour un mandat de conseiller auprès de Sepp Blatter entre 1999 et 2002. Problème: ce montant n’est justifié par aucun document contractuel ni aucune écriture comptable. Autre problème: le travail de Platini a été payé neuf ans plus tard.

Après des mois d'enquête et d'auditions, le Ministère public de la Confédération (MPC) a conclu que Michel Platini avait bénéficié d'un enrichissement illégitime.

Michel Platini et Sepp Blatter quand ils s'aimaient encore. image: keystone

Les coulisses

Blatter et Platini affirment que leur contrat était oral. A cette époque, ils n'étaient pas encore rivaux mais alliés: le premier briguait la présidence de la FIFA, le second celle de l’Union européenne de football (UEFA). A travers leur alliance, Blatter cherchait l'adhésion des hommes de terrain et les voix de l'Europe, Platini une légitimité politique et un réseau. Leurs intérêts convergeaient en tout point. Implicitement, la justice suisse tente d’établir si, à partir de cette entente, les deux millions de francs versés à Platini ont servi à acheter l'allégeance du Français et la loyauté de ses soutiens.

La FIFA réclame le remboursement de ces deux millions dans une action en justice intentée par Gianni Infantino, successeur de Blatter à la tête de l'institution.

Le troisième homme

Qui a révélé l'existence de ce versement litigieux à quelques semaines des élections présidentielles à la FIFA? En d’autres termes, à qui profite le crime? Grand favori de cette élection en 2015, Platini en a été exclu, puis interdit de toute activité en relation avec le football pendant huit ans - peine ramenée à six ans. Réélu dans le chaos, Sepp Blatter a démissionné quelques jours plus tard. Gianni Infantino, candidat de dernière minute et éternel second, a accédé à la présidence contre toute attente.

Gianni Infantino, a star is born. source: keystone

La théorie du complot

Michel Platini a déposé plainte contre X pour «dénonciation calomnieuse» et «association de malfaiteurs». Le Français reste convaincu que cette affaire est une machination de Gianni Infantino, son ancien bras droit, pour l’écarter du pouvoir et devenir calife à la place du calife.

L'hypothèse a pris de l'épaisseur au fil du temps. En 2020, le parquet suisse a ouvert une procédure contre Infantino pour trois rencontres informelles avec l'ancien procureur général de la Confédération, Michael Lauber, acculé à la démission depuis. Lauber supervisait les enquêtes de corruption à la FIFA. Ses rendez-vous secrets avec Infantino ont eu lieu quelques semaines avant l'éclatement du «scandale des deux millions», ce qui alimente la théorie du complot défendue par Platini. Formellement, la justice suisse a toujours refusé de lier les deux dossiers.

Un combat sans fin

Depuis six ans, Blatter et Platini courent les médias dans l’espoir de laver leur honneur. Quand bien même toutes les accusations seraient levées, peuvent-il ressortir totalement blanchi d'une époque aussi sombre? Preuve que ce chemin de croix judiciaire n’en finit pas, Platini a également comparu en tant que témoin dans l'enquête visant Infantino et Lauber pour collusion d’intérêts. Durement touché dans sa santé, Blatter continue de se battre. Platini également, mais avec toujours moins de soutiens et de perspectives dans le football.