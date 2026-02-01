Est-ce que la caution des Moretti a été calculée sur une base revue à la baisse? Image: afp/watson

Les Moretti auraient plus d'argent que ce qu'ils ont dit à la justice



De nouvelles incohérences auraient été constatées dans la situation financière du couple Moretti. Les propriétaires du bar du Constellation à Crans-Montana auraient, selon leur dernière déclaration fiscale, gagné nettement plus qu’ils ne l’ont indiqué au ministère public valaisan.



L’indignation a été vive en Suisse — comme à l’étranger — lorsque Jacques Moretti a été libéré de la détention provisoire, il y a un peu plus d’une semaine, moyennant le versement d’une caution de 200 000 francs. Certes, certains ont défendu la décision de la justice valaisanne, la jugeant juridiquement correcte. Mais un malaise semble persister. Les avocats des victimes craignent notamment que les Moretti ne prennent la fuite à l’étranger malgré la caution déposée.



Les déclarations fiscales des Moretti des dernières années montreraient que ce scepticisme est fondé, écrit la SonntagsZeitung. Concernant le montant de la caution, mais pas seulement.

En 2024, les Moretti auraient en effet gagné bien davantage que ce que Jacques Moretti aurait déclaré lors de son audition devant le ministère public.



Environ 5000 francs par mois?

Selon Moretti, lui et son épouse percevaient, via leurs deux sociétés exploitant le restaurant Le Senso et le bar Le Constellation, environ 5000 francs par mois chacun, soit 10 000 francs au total. Or, le revenu déclaré pour l’année fiscale 2024 s’élèverait plutôt à 252 907 francs au total. Soit plus du double par mois.



Des interrogations subsistent également quant au patrimoine des Moretti. Le procureur a expliqué que la majeure partie des biens immobiliers était financée par des hypothèques. Dès lors, le couple ne détiendrait qu’une fraction de la valeur de plusieurs millions de francs de ces biens sous forme de fonds propres.



La déclaration fiscale 2024 présenterait toutefois un autre rapport entre actifs et dettes. La valeur de la maison privée y serait estimée à 820 000 francs, celle des entreprises à 2 888 563 francs, pour une dette de 2 261 652 francs au total. Cela représenterait, au final, un patrimoine net de 1,46 million de francs.



Logements à Cannes et Paris

De plus, un appartement à Cannes et un logement à Paris, également détenus par les Moretti, n’auraient pendant des années pas été déclarés — ou l’auraient été à une valeur largement sous-estimée — dans les déclarations fiscales suisses. La SonntagsZeitung disposerait de documents qui en attestent.



Il apparaît en outre que les indications figurant dans la déclaration fiscale 2023 sont très différentes. La valeur des entreprises, comme celle de la maison privée qui y seraient déclarées, représenterait deux fois moins que ce que la somme de 2024. Ces montants auraient ensuite été fortement revus à la hausse par l’autorité fiscale lors de la taxation définitive, sans que cela n’entraîne de conséquences juridiques pour les Moretti.

Le salaire du couple pour 2023 n’aurait par ailleurs été déclaré qu’à hauteur de 131 000 francs. Plusieurs questions restent donc ouvertes: Jacques Moretti se serait-il appuyé, lors de son audition, sur cette déclaration de 2023, manifestement avantageuse pour lui? Sachant que la déclaration fiscale 2024 aurait déjà été déposée au moment de l’audition. Et, auparavant, les chiffres de 2023 auraient eux-mêmes été corrigés par l’autorité fiscale, pour être revus à la hausse.

Une caution trop basse?

Il serait difficile d’imaginer que Jacques Moretti ignorait ces deux éléments au moment de son audition. De fausses déclarations constitueraient, pour une personne libérée sous caution, un motif de réincarcération. Le couple est toujours présumé innocent.



Selon l’avocat des victimes Sebastien Fanti, la question se pose en outre de savoir si le Tribunal des mesures de contrainte valaisan ne se serait pas fondé, pour fixer la caution à 200 000 francs, sur la première déclaration fiscale lacunaire de 2023.

Si tel était le cas, le montant serait probablement trop bas. Contactés par la SonntagsZeitung, ni le ministère public valaisan ni les avocats des Moretti n'ont donné réponse au média.

