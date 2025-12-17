brouillard
Les HUG veulent rétablir la confiance après des propos racistes

Les Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) veulent redorer leur blason et combattre le racisme à la suite de différents article parus dans la presse.
17.12.2025, 20:3217.12.2025, 20:32

Depuis les dénonciations de propos racistes le 20 août, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont pris plusieurs mesures pour «rétablir le climat de confiance». Ils ont aussi déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public pour le tag raciste apposé sur la porte d'une cadre.

La direction des HUG a réuni mercredi le Département de réadaptation et de gériatrie de l'Hôpital des Trois-Chêne pour faire un point sur la situation, a-t-il indiqué. Les propos racistes tenus en son sein avaient été confirmés par une enquête externe. Les HUG ont mené depuis une dizaine d'entretiens de service, déployé un dispositif d'accompagnement auprès des employés et lancé une campagne de sensibilisation contre «toute forme de discrimination».

Les HUG cessent de recruter des infirmières en France

«Face à un climat d’accusations délétère ne garantissant pas la protection de la personnalité de deux de ses cadres, la direction a décidé de leur confier des fonctions de nature similaire au sein des HUG», précise par ailleurs le communiqué. La responsabilité des soins du département et celle des ressources humaines seront transférées à deux nouvelles responsables à partir de février.

En parallèle, une enquête interne aux HUG a été menée auprès du personnel dudit département jusqu'au 11 décembre. Ses résultats seront publiés en début d'année. Les HUG annoncent étendre cette démarche à l'ensemble de l'institution en 2026. (sda/ats)

