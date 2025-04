Toujours plus de mineurs prennent l'avion seuls en Suisse

Conseils pour les jeunes passagers

Swissport énumère plusieurs points à respecter lorsqu’un enfant voyage seul. Il est essentiel que tous les documents de voyage soient facilement accessibles: passeport ou carte d’identité, formulaires d’autorisation signés ainsi que les coordonnées des membres de la famille aux aéroports de départ et d’arrivée. L’enfant doit également être préparé à son voyage. Il est conseillé de lui expliquer les différentes étapes à l’aéroport afin de réduire au maximum les incertitudes. Swissport recommande par ailleurs de réserver le service d’accompagnement le plus tôt possible.