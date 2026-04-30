beau temps14°
DE | FR
burger
Suisse
Technologie

Comco enquête sur des ententes dans la publicité en ligne

Ce que vous ne voyez pas derrière les résultats de recherche: enquête en Suisse

La Comco enquête sur des ententes présumées entre entreprises visant à limiter la concurrence sur les moteurs de recherche.
30.04.2026, 11:4030.04.2026, 11:40

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert deux enquêtes sur la publicité faite par le biais de moteurs de recherche. La première concerne des entreprises du secteur du voyage et la seconde des casinos en ligne, indique l'autorité, jeudi, dans un communiqué.

Dans le cadre de leurs activités publicitaires, les entreprises peuvent placer des enchères sur les moteurs de recherche sur certains mots-clés. Par ce moyen, elles peuvent favoriser la visibilité de leur offre en influençant les résultats que les utilisateurs voient en premier lors de leurs recherches sur internet.

Trois entreprises concernées

Or, la Comco a reçu des informations dans le cadre d'autodénonciations, selon lesquelles plusieurs entreprises dans le secteur du voyage et de nombreux casinos en ligne se seraient entendus pour éviter de se faire concurrence sur les principaux moteurs de recherche, en renonçant à placer des enchères sur certains mots-clés liés aux marques concurrentes.

Ce détail chez Ikea peut vous coûter cher: la Confédération intervient

Dans la mesure où la comparaison avec des offres concurrentes a pu s'en trouver plus difficile, la Comco écrit:

«Cette façon de procéder pourrait constituer un accord illicite et avoir des effets nuisibles pour la concurrence et les consommateurs et consommatrices.»

La première enquête concerne trois entreprises qui offrent des voyages à forfait en Suisse. La seconde implique la quasi-totalité des casinos en ligne en Suisse. Les entreprises concernées bénéficient de la présomption d'innocence, rappelle la Comco.

Interrogé par l'agence de presse AWP, le directeur de la Comco, Patrik Ducrey, a déclaré qu'il ne pouvait pas préciser quelles étaient les trois entreprises du secteur du voyage concernées, en raison des enquêtes en cours. Il reste à déterminer si d'autres entreprises sont impliquées. Cette question devrait toutefois être clarifiée d'ici une à deux semaines, et les noms des entreprises concernées seront alors rendus publics. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Une invasion de méduses sur la côte adriatique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici qui dépense le plus pour influencer les électeurs suisses
En Suisse, plusieurs organisations pèsent lourd sur les campagnes politiques. Une analyse de la RTS révèle les principaux groupes d'intérêts.
Plus de 130 millions de francs ont été investis dans une vingtaine de campagnes politiques depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles de transparence fin 2023, rapporte ce mercredi la RTS. Et sur ce montant, 61 millions ont un contributeur clairement identifié dans le registre du Contrôle fédéral des finances.
L’article