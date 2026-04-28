Joëlle Bertossa, cheffe de la culture à la ville de Genève, est en première ligne dans la crise de la Comédie, la plus grande scène théâtrale genevoise. image: watson

Comédie de Genève: la séance de crise s'est soldée par un «désaveu»

Les nominations stratégiques à la tête de la Fondation d'art dramatique de Genève (FAD) sont reportées d'une semaine. Ainsi en a décidé le conseil de la FAD, réuni lundi soir. Dans le même temps se réunissait la commission des arts et de la culture de la ville de Genève. En présence de la conseillère administrative Joëlle Bertossa, des mots peu amènes y auraient été prononcés.

Plus de «Suisse»

La séance du conseil de la Fondation d'art dramatique (FAD) qui s’est tenu lundi soir avait été convoquée pour repourvoir la présidence et la vice-présidence du bureau de la FAD, sur fond de scandale à la Comédie de Genève depuis la mise à l’écart de sa directrice, Séverine Chavrier. Or, tel n’a pas été le cas, a appris watson. Les nominations à ces postes-clés sont repoussées d’une semaine.

Pour le PLR et l’UDC, ainsi que pour le président de la Commission des arts et de la cultures (CARTS) de la ville de Genève, Christian Zaugg, d'Ensemble à gauche, qui demandaient le report de ces nominations après la remise d’un rapport et de deux audits sur la crise à la Comédie de Genève, c’est un demi-succès. «Pour Madame Joëlle Bertossa, c’est un désaveu», commente un proche de la CARTS, qui prête à la magistrate socialiste, cheffe de la culture de la ville de Genève, la volonté de régler au plus vite le «problème Chavrier», à laquelle elle serait hostile.

«Petit rapport»

Présente à la réunion de la CARTS qui se tenait également lundi soir, Joëlle Bertossa aurait eu des mots peu amènes à l’endroit du rapport de cette même CARTS sur les dysfonctionnements survenus à la Comédie de Genève. Elle l’aurait qualifié de «petit rapport», selon des sources concordantes appartenant à l'entourage de la commission, recueillies par watson.

Comme le signalait la chaîne Léman Bleu la semaine dernière, ce rapport, qui doit encore passer en séance plénière devant les élus du conseil municipal (législatif), dénoncerait une «cabale» visant Séverine Chavrier et demanderait la réintégration de cette dernière – accusée l’an dernier de «management toxique» par des témoignages anonymes – dans l’entier de ses fonctions.

«Petit rapport» évoquera à certains l’acronyme PPSDM, pour «petites productions suisses de merde», que la Franco-Suisse Séverine Chavrier avait été faussement accusée d’avoir tenu à l’encontre de la production théâtrale genevoise – une plainte contre X a été déposée à ce propos par Me Romain Jordan, l’avocat de Séverine Chavrier. Nous avons tenté sans succès de joindre par téléphone le chargé de communication de la magistrate pour lui demander un commentaire suite à la séance d’hier de la CARTS.

Dans l'attente insoutenable des rapport et audits

La gouvernance de la FAD est importante, car c’est elle l’employeur de l’équipe dirigeante de la Comédie de Genève. Le PLR et l’UDC craignaient qu'en plaçant dès lundi soir des personnes réputées proches de Joëlle Bertossa à la présidence et à la vice-présidence de la FAD, cela pourrait court-circuiter le rapport et les deux audits sur l’affaire Chavrier-Comédie de Genève, qui est aussi une affaire de la FAD. Il n'en reste pas moins que ces nominations, bien que reportées d'une semaine, interviendront avant et non après la communication publique du rapport de la CARTS et des deux audits, l'un sur la gouvernance de la Comédie et de la FAD, confié à la Cour des comptes genevoise, l'autre sur les rapports de travail au sein de la Comédie proprement dite, commandé à un cabinet externe.

Un ticket PLR-PS pour la FAD?

Un ticket semble s’annoncer pour le futur duo de tête de la FAD, actuellement présidée ad intérim par le centriste Philippe Juvet, qui passe pour un proche de la cheffe de la culture. Le ticket en question pourrait être formé d’une PLR et d’une PS, respectivement Natacha Buffet-Desfayes et Nicole Valiquer Grecuccio, toutes deux députées au Grand Conseil du canton de Genève. Bien que socialiste, la seconde ne serait pas nécessairement sur la ligne de Joëlle Bertossa.

Ce ticket conviendrait en tout cas à Christian Zaugg, le président de la CARTS, du parti Ensemble à gauche:

«Bien que n’étant pas de leur bord politique, ces deux femmes permettraient, j’en suis sûr, de sortir la FAD et la Comédie de la crise dans laquelle elles se trouvent» Christian Zaugg, président de la CARTS

Dans ce rapport de force acharné, aucun des camps en présence ne peut encore se déclarer vainqueur.