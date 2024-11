Deux communes suisses sacrées «meilleurs villages touristiques» du monde

Connaissez-vous Romoos ou Splügen? Ces deux localités faisaient partie de la sélection officielle suisse pour le titre de Best Tourism Village 2024. Et elles viennent d'être sacrées par l'Onu.

Plus de «Suisse»

Romoos, dans le canton de Lucerne, et Splügen dans celui des Grisons, ont été élus jeudi soir en Colombie «Meilleurs villages touristiques» par l'Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism).

Le jury de l'institution des Nations unies a été conquis par leur forte orientation sur le développement durable, leurs centres pittoresques et leurs initiatives pour préserver et promouvoir leur patrimoine culturel, a indiqué vendredi le centre Unesco Biosphäre Entlebuch, une réserve naturelle en Suisse centrale.

Romoos est une commune suisse du canton de Lucerne. Image: KEYSTONE

Splügen, situé aux Grisons, est également une station de ski.

Six communes suisses avaient été sélectionnées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), la Fédération suisse du tourisme et Suisse Tourisme. Quatre sont reparties les mains vides, à savoir Ernen (VS), Lens (VS), Lavizarra (TI) et Valendas (GR).

Parmi les quelque 260 candidatures reçues de plus de 60 pays, 50 ont été récompensées par le label «Best Tourism Village». La remise des prix a eu lieu lors de la 122e session du Conseil exécutif du tourisme des Nations unies, qui s'est tenue du 13 au 15 novembre à Cartagena de Indias, en Colombie.

La Suisse dispose de neuf «meilleurs villages touristiques». Ces dernières années, Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morat (FR), Saas-Fee (VS), Val Poschiavo (GR), Morcote (TI) et Saint-Ursanne (JU) ont été primés. (hun/ats)