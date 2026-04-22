beau temps11°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Le trafic CFF a été interrompu entre Yverdon et Neuchâtel

Retards ligne Neuchâtel Yverdon
Le trafic ferroviaire était perturbé ce mercredi matin.Image: watson

Le trafic CFF a été interrompu entre Yverdon et Neuchâtel

Suite à un accident de personne, le trafic était interrompu entre Bevaix et Boudry (NE). Mais la situation est depuis revenue à la normale
22.04.2026, 07:4722.04.2026, 11:01

Le trafic était perturbé ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-les-Bains - Neuchâtel.

Sur leur site, les CFF annonçaient une interruption entre Bevaix et Boudry (NE). Un accident de personne en était à l'origine.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

Des retards et des suppressions sont survenus, notamment sur les lignes IC5, IC51, IR57 et R13. Mais la restriction a finalement pu être levée peu avant 11 h. (jzs)

Le réseau CFF menacé d'atteindre un «point de non-retour»
L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump menace la Suisse: «Ils ne paient presque rien»
Le président américain Donald Trump durcit le ton contre la Suisse, qu’il accuse de déséquilibre économique et menace de nouvelles taxes sur ses exportations.
Dans un entretien téléphonique accordé à CNBC, le président américain Donald Trump a directement visé la Suisse, qu’il accuse de profiter des Etats-Unis tout en contribuant trop peu en retour.
L’article