Le trafic ferroviaire était perturbé ce mercredi matin. Image: watson

Le trafic CFF a été interrompu entre Yverdon et Neuchâtel

Suite à un accident de personne, le trafic était interrompu entre Bevaix et Boudry (NE). Mais la situation est depuis revenue à la normale

Plus de «Suisse»

Le trafic était perturbé ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-les-Bains - Neuchâtel.

Sur leur site, les CFF annonçaient une interruption entre Bevaix et Boudry (NE). Un accident de personne en était à l'origine.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Des retards et des suppressions sont survenus, notamment sur les lignes IC5, IC51, IR57 et R13. Mais la restriction a finalement pu être levée peu avant 11 h. (jzs)