Le trafic CFF a été interrompu entre Yverdon et Neuchâtel
Suite à un accident de personne, le trafic était interrompu entre Bevaix et Boudry (NE). Mais la situation est depuis revenue à la normale
Le trafic était perturbé ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-les-Bains - Neuchâtel.
Sur leur site, les CFF annonçaient une interruption entre Bevaix et Boudry (NE). Un accident de personne en était à l'origine.
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Urgences médicales au 144
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Des retards et des suppressions sont survenus, notamment sur les lignes IC5, IC51, IR57 et R13. Mais la restriction a finalement pu être levée peu avant 11 h. (jzs)
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