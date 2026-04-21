Lausanne investit dans ses métros mais un autre projet divise

Lausanne: 809 millions pour la suite du financement des m2 et m3 (image d'archives). Image: lausanne-ch

Le Grand Conseil vaudois valide plus de 800 millions pour moderniser le métro lausannois et lancer le futur m3. Un projet clé pour la mobilité, mais une liaison piétonne gare–Flon divise encore les élus.

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Le Grand Conseil vaudois a validé mardi à l'unanimité trois volets financiers d'un montant total de 807,4 millions de francs destinés aux métros lausannois. Ils serviront notamment à moderniser le m2 et à planifier le futur m3. Un crédit d'études de 2,3 millions, portant sur une liaison piétonne entre la gare et le Flon, a cependant divisé l'hémicycle et fera l'objet d'un deuxième débat.

Les montants accordés, répartis en huit enveloppes, consistent principalement en des garanties d'emprunts destinées à renouveler les systèmes d'automatisation du m2 et à augmenter ses capacités. Des crédits d'investissement destinés à la poursuite des études consacrées au m3 complètent le paquet.

Tous les partis se sont déclarés en faveur des trois volets. La gauche y voit un «levier majeur de cohésion cantonale», tandis que les Vert'libéraux salue une «mesure-phare en faveur du report modal».

La droite a également fait l'éloge du projet, invitant cependant à ne pas oublier les automobilistes. «Les ambitions ne doivent pas se limiter aux transports publics, il faut une stratégie globale en matière de mobilité», a déclaré le PLR Philippe Miauton, plaidant pour des infrastructures routières ambitieuses dans l'ouest lausannois.



Courage et lucidité

Avant le vote final, la conseillère d'Etat en charge du dossier, Nuria Gorrite, a invité les députés à faire preuve de «lucidité et de courage». «C'est le projet structurant de la législature», qu'elle a qualifié de «colonne vertébrale» pour la mobilité, l'économie et la qualité de vie du canton.

«Nous investissons beaucoup, mais nous investissons juste» Nuria Gorrite, conseillère d'Etat en charge du dossier,

Son appel a été entendu par un hémicycle déjà convaincu. Les trois objets ont été acceptés à l'unanimité en plénum.

Nuria Gorrite a intimé le Grand conseil à faire preuve de «lucidité et de courage». Keystone

Bien que faisant partie du même projet et consistant en un montant nettement moins important, le crédit d'étude portant sur la liaison piétonne entre la gare et le Flon n'a pas suscité le même enthousiasme. Gauche et droite se sont écharpées à son sujet.

Alors que les députés de gauche y voyaient un sujet «essentiel» à même de connecter deux des trois plus grandes gares de Suisse romande et un projet «sensé» du point de vue multimodal, concernant tant les pendulaires que les Lausannois, la droite a jugé que ce crédit d'étude était tantôt prématuré, tantôt trop tardif.

L'UDC Romain Belotti a, lui, évoqué la crainte qu'un trajet de 11 à 14 minutes «entièrement sous terre» ne suscite des «problèmes d'insécurité, de vandalisme et de claustrophobie». Sur ce dernier point, son collègue de parti Valentin Christe l'a toutefois invité à «venir tester le m2 aux heures de pointe», soulignant que le fait de relier deux gares sous terre plutôt qu'en surface relevait de «l'évidence» et était courant dans nombre de grandes villes.

L'hémicycle a finalement accepté l'entrée en matière sur ce décret par 75 oui, 56 non et 8 abstentions. Après un premier débat, un deuxième aura lieu ultérieurement.

Les trois décrets accordés constituent la troisième étape de financement des métros lausannois, après celle de 2015 (18,9 millions) et 2019 (153,7 millions). Une quatrième et dernière étape sera encore nécessaire. Le budget total du projet s'élève à 2,34 milliards de francs, dont 186 millions pris en charge par la Confédération.

Conçu au début des années 2000 pour transporter quelque 25 millions de passagers par an, le métro m2 a déjà atteint 36 millions de passagers en 2024, soit 44% de plus que les prévisions initiales pour 2030. Il est aujourd'hui saturé aux heures de pointe, tandis que ses systèmes d'automatisation deviennent progressivement obsolètes.

Le renouvellement de ces derniers permettra de prolonger la durée de vie de l’infrastructure tout en augmentant la fréquence des trains. Les prévisions tablent sur 60 millions de voyageurs par an à l'horizon 2040.

La future ligne du m3, doit, quant à elle, transporter quelque 40 millions de passagers supplémentaires. La demande de permis de construire est attendue pour l'automne 2026. Les travaux pourraient démarrer vers 2028-2029 et la mise en service intervenir à l'horizon 2034-2036. (mbr/ats)