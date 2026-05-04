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Les CFF annoncent plus de trains sur ces lignes en Suisse

Ascension et Pentecôte: davantage de trains traversant le Gothard.
Davantage de trains traversant le Gothard pour l'Ascension et Pentecôte (image d'archives)Image: Keystone

Les CFF annoncent plus de trains sur ces lignes en Suisse

La compagnie ferroviaire renforce ses liaisons entre la Suisse alémanique et le Tessin en vue des week-ends de l'Ascension et de Pentecôte.
04.05.2026, 10:5104.05.2026, 10:51

Durant les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte, les CFF renforcent la liaison entre la Suisse alémanique et le Tessin. Environ 130 000 places et 58 trains supplémentaires sont prévus.

Les Chemins de fer fédéraux augmentent également la capacité d'accueil en ajoutant des voitures aux trains réguliers. Cette mesure s'applique également aux trains EuroCity à destination de l'Italie.

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Le jeudi de l'Ascension et le samedi avant la Pentecôte, un train supplémentaire sera proposé entre Locarno et Milano Porta Garibaldi.

Planifier son voyage à l'avance

Malgré l'ajout de trains et de places, une forte affluence est possible à bord, note lundi l'entreprise dans un communiqué. Les CFF recommandent de planifier son voyage à l'avance et de réserver ses places.

L'ancienne régie fédérale rappelle que jusqu'au 31 octobre, la réservation pour les vélos est obligatoire pour les trains empruntant le tunnel du Gothard.

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A noter que des travaux à la gare de Lenzbourg (AG) et le renouvellement des voies entraîneront des fermetures et des modifications d’horaires dans la zone de Lenzbourg. Durant ces week-ends, les CFF dévieront les trains longue distance sur la ligne Olten–Zurich. Les horaires seront modifiés. (jzs/ats)

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