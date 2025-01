Pourquoi watson ferme son compte Twitter/X

watson fait ses adieux à X. Image: imago-images.de

watson ferme son compte Twitter/X

Compte tenu du manque de modération et de vérification des faits sur la plateforme, nous avons décidé de nous retirer de X, anciennement Twitter.

Chères lectrices, chers lecteurs,



watson a décidé de quitter X. Dès 11h, ce vendredi, nous cesserons de publier nos contenus sur la plateforme. En tant que média, nous avons pour ambition de contribuer au débat politique et sociétal. Mais pour que les échanges puissent être constructifs, qu'ils puissent conduire à des compromis ou à des solutions, il est capital que les faits ne soient pas constamment remis en question.



Aujourd'hui, certains acteurs populistes et amateurs de théories du complot utilisent une stratégie éprouvée: saper le débat démocratique en niant volontairement la réalité. Depuis plusieurs mois, la plateforme X (anciennement Twitter) réduit de plus en plus ses efforts pour garantir une base factuelle solide.



Face à ce manque de modération et de fact-checking, watson a pris la décision de ne plus publier de contenu sur X.

Cela ne signifie pas que nous abandonnons complètement l’écosystème Twitter. Bien sûr, vous pouvez toujours y partager nos articles, si vous le souhaitez. De notre côté, nous continuerons à utiliser les publications pertinentes présentes sur X dans le cadre de notre travail journalistique.

Nous espérons vous retrouver nombreux sur nos applications et sur nos autres réseaux sociaux.

Votre équipe watson