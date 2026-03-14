Les franchises vont-elles augmenter exponentiellement? keystone/shutterstock

Primes maladie: les franchises devraient augmenter (et ce n'est pas fini)

Le Conseil fédéral propose d'augmenter la franchise minimale des assurances maladie de 300 à 400 francs dès 2029, et plus encore dès 2034, afin de limiter la hausse des coûts de santé et des primes. Une mesure qui est actuellement en consultation.



Anna Wanner / ch media

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4 968 francs. C'est la somme que les caisses-maladie ont payée, en moyenne en 2025 pour une personne, en termes de prestations de santé. Cela représente environ 250 francs de plus que l'année précédente. L'augmentation continue de ce montant se reflète chaque année dans les primes, qui augmentent elles aussi.



Le détail ici 👇🏼 Primes maladie: la franchise minimale va augmenter

En raison de l'augmentation des coûts de la santé, la Confédération veut relever la franchise minimale de l'assurance maladie de 300 à 400 francs. La proposition est en consultation depuis vendredi.



Pourquoi?

Pour rappel, la franchise représente le montant annuel que chaque assuré doit payer avant que l'assurance maladie ne prenne en charge les frais frais médicaux.

Le stratégie derrière une augmentation de la franchise, donc? Lorsque les assurés paient davantage de leur propre poche, ils consommeraient moins de prestations. Et cela permettrait de freiner la hausse des coûts et de limiter la hausse des primes.



Le gouvernement n'agit pas de sa propre initiative. Il met en œuvre un mandat du Parlement: deux propositions de l'UDC, adoptées avec succès, demandent une révision régulière des franchises en fonction de l'évolution des coûts de la santé.



Augmentations à l'infini?

Cela signifie-t-il donc que les franchises augmenteront encore, et encore, à l'avenir, avec un tel système? Oui, tant que les coûts continueront d'augmenter. Le gouvernement propose un mécanisme qui prévoit une augmentation modérée de la franchise minimale. Ainsi, à partir de 2029, la franchise minimale passerait à 400 francs, puis à 500 francs en 2034.



Cette mesure n'est en réalité pas nouvelle. La Conféfédration a déjà ajusté plusieurs fois la franchise minimale par le passé. Avec l'introduction de l'assurance maladie obligatoire en 1996, elle était de 150 francs par an. En 1998, elle a été augmentée à 230 francs, puis à 300 francs en 2004. Cela fait plus de 20 ans qu'aucune adaptation n'a eu lieu. Le Parlement avait encore rejeté une augmentation en 2019.



Combien de personnes seraient concernées?

Aujourd'hui, la majorité des assurés (55%) choisissent une franchise plus élevée, jusqu'à 2500 francs. Les enfants sont également exemptés de la franchise. Pour eux, il n'y a aucun changement pour l'instant. Environ 3,3 millions d'adultes (45%) choisissent la franchise minimale, principalement des personnes ayant des problèmes de santé. Elles devront par conséquent payer 100 francs de plus.



Indirectement, la situation change aussi pour les personnes avec une franchise plus élevée, comme l'indique le gouvernement: si l'écart entre la franchise la plus basse et la plus élevée diminue, la réduction maximale de la prime en cas de choix de la franchise diminue «légèrement».



Peut-on économiser de l'argent avec la franchise ?

Oui. Si l'on choisit une franchise plus élevée, on prend un risque plus important en cas de maladie, mais on peut économiser jusqu'à 1540 francs par an.

Une franchise jusqu'à 2500 francs est avantageuse surtout en cas de visites rares chez le médecin. Mais pour cela, il faut avoir suffisamment d'argent de côté, en plus de la participation de 10% aux coûts de traitement.



Combien d'argent les caisses-maladie peuvent-elles économiser?

Le gouvernement ne peut pas répondre précisément à cette question, car il n'est pas certain que les gens modifient effectivement leur comportement.

L'Office fédéral de la santé estime que les primes pourraient diminuer en moyenne de 0,8 %. Cependant, l'État aurait aussi des dépenses supplémentaires pour l'aide sociale, estimées à 39 millions de francs par an.



Traduit de l'allemand par Daniela Gorbunova