Pourquoi ces webcams romandes sont illégales
Très appréciées en Suisse, pour vérifier la météo en altitude, les webcams représentent un problème en matière de protection de la personnalité.
A la suite de plaintes, le Valais a mandaté l'an dernier une analyse des caméras du canton, relate la RTS. Sur les 66 webcams contrôlées, seules deux se sont avérées conformes à la loi sur la protection des données.
«On s'attendait à ce qu'il y ait un grand nombre de webcams qui ne soient pas en conformité, mais pas autant», réagit le préposé valaisan à la protection des données auprès du média public.
Des mesures pour «protéger l'anonymat»
La RTS évoque notamment le cas de la caméra du rond-point au centre de Verbier (VS). Alors que celle-ci enregistrait quelque 175 000 vues tous les ans, elle a depuis dû être désactivée.
Dans le 19h30 de la RTS, Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme, explique:
Même chose pour les plaques de voitures qu'il aurait fallu «flouter» ou encore les visages aux fenêtres des bâtiments alentour qui ne devaient pas être reconnaissables.
Le média public fait également état des mesures prises par la commune de Leytron (VS), dont le territoire comprend la station d'Ovronnaz. Les autorités communales y font désormais appel à une entreprise spécialisée pour contrôler les images et «protéger l'anonymat des gens». (jzs)