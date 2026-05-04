La webcam de la place centrale de Verbier (VS) a dû être désactivée. Image: DR

Pourquoi ces webcams romandes sont illégales

La quasi-totalité des webcams touristiques en Valais sont non conformes à la protection des données. Le Canton prend des mesures.

Plus de «Suisse»

Très appréciées en Suisse, pour vérifier la météo en altitude, les webcams représentent un problème en matière de protection de la personnalité.

A la suite de plaintes, le Valais a mandaté l'an dernier une analyse des caméras du canton, relate la RTS. Sur les 66 webcams contrôlées, seules deux se sont avérées conformes à la loi sur la protection des données.

«On s'attendait à ce qu'il y ait un grand nombre de webcams qui ne soient pas en conformité, mais pas autant», réagit le préposé valaisan à la protection des données auprès du média public.

Des mesures pour «protéger l'anonymat»

La RTS évoque notamment le cas de la caméra du rond-point au centre de Verbier (VS). Alors que celle-ci enregistrait quelque 175 000 vues tous les ans, elle a depuis dû être désactivée.

Dans le 19h30 de la RTS, Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme, explique:

«On ne devait pas pouvoir reconnaître les gens, que ce soit au niveau de leur visage, de leur habillement ou de leurs habitudes, comme promener un chien»

Même chose pour les plaques de voitures qu'il aurait fallu «flouter» ou encore les visages aux fenêtres des bâtiments alentour qui ne devaient pas être reconnaissables.

Le média public fait également état des mesures prises par la commune de Leytron (VS), dont le territoire comprend la station d'Ovronnaz. Les autorités communales y font désormais appel à une entreprise spécialisée pour contrôler les images et «protéger l'anonymat des gens». (jzs)