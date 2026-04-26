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Les Journées d'archéologie à Lausanne: un voyage dans le temps

Les Journées d'archéologie à Lausanne: un voyage dans le temps

Le Palais de Rumine à Lausanne propose ce week-end des animations immersives, des ateliers ludiques et des expositions pour marquer la dixième édition des Journées vaudoises d'archéologie.
26.04.2026, 10:2726.04.2026, 10:27
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Un voyage dans le temps pour petits et grands, de l'Antiquité aux arts contemporains, à travers des activités créatives et des découvertes archéologiques récentes.Keystone

Petits et grands sont invités le week-end prochain à partir à la découverte de l'archéologie. Samedi et dimanche, le Palais de Rumine à Lausanne propose une vingtaine d'animations ludiques et immersives, des visites guidées et des expositions sur le thème de «Tout un art!».

Le programme gratuit a été concocté pour marquer la dixième édition des Journées vaudoises d'archéologie. Il prend la forme d'un voyage artistique à travers les âges, montrant comment l'art accompagne l'humanité depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui.

Pour les plus jeunes, des ateliers proposent de réaliser des fresques murales comme à l'époque romaine, des marque-pages inspirés des enluminures du Moyen-Age ou une gravure d'animal préhistorique. Dans le noir, à l'aide d'une lampe de poche, les enfants dès six ans pourront partir à la recherche de mystérieuses peintures rupestres.

Quiz et enquête

Les familles pourront tester leurs connaissances sur l'Antiquité dans un quiz, peindre à la bombe des graffitis sur des murs mobiles ou encore découvrir l'art du théâtre antique. Ateliers, devinettes olfactives et cartes interactives emmèneront le visiteur à la découverte des jardins égyptiens, romains et médiévaux.

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Au menu également: un jeu de piste archéologique, un atelier de théâtre et des mini-concerts joués sur des instruments de musique très anciens. Et il sera possible de découvrir le travail des conservateurs-restaurateurs à travers quelques interventions réalisées sur des découvertes archéologiques récentes.

Objets mis au jour dans la région

Une exposition intitulée «Collection Printemps 2026» donne à voir les objets archéologiques récemment mis au jour à Moudon, Chavannes-près-Renens, Grandson, Bex et dans la région de Baulmes au gré des fouilles conduites sous l'égide des services cantonaux. Elle sera visible jusqu'au 28 février 2027. (dal/ats)

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