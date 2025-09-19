beau temps22°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

CFF: coup d'envoi des travaux à la gare MVR de Vevey

La compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) a lanc
Les travaux représentent un investissement de 33,5 millions de francs (image d'archives).Keystone

Coup d'envoi pour le «chantier-phare» de cette gare romande

Les travaux à la gare MVR de Vevey ont débuté ce vendredi. D'une durée de deux ans, ils permettront notamment une liaison directe avec la gare CFF.
19.09.2025, 12:0519.09.2025, 12:05

Le chantier de la gare MVR à Vevey, dédiée à la ligne Montreux-Vevey-Riviera, a été officiellement lancé vendredi. Les travaux, qui dureront deux ans, visent à rendre la gare plus accessible, à améliorer le confort des voyageurs et à garantir durablement une cadence au quart d'heure.

Parmi les travaux prévus, les quais seront rehaussés et leur accès sera amélioré. La marquise historique sera rénovée et les installations ferroviaires seront renouvelées.

Les CFF construisent les ateliers «les plus modernes» d'Europe

Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera mentionne aussi le prolongement du passage inférieur central pour une liaison directe avec la gare CFF. Il est aussi prévu de créer un nouvel accès depuis le quai MVR au passage inférieur des Bosquets.

Fin en juillet 2027

Les travaux représentent un investissement de 33,5 millions de francs, financés par la Confédération et le Canton de Vaud.

«La gare de Vevey est un chantier-phare pour notre compagnie et il contribuera de manière significative à améliorer nos prestations et l'expérience client», affirme Yves Marclay, directeur général MOB-MVR, cité dans le communiqué. Les travaux ont déjà démarré en août dernier et s'achèveront en juillet 2027. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Une partie des articles de la marque Ovomaltine sont en soldes à la Coop depuis de longues semaines. Des actions qui ne s'observent pas chez Migros. Nous avons souhaité savoir pourquoi, mais les réponses sont restées vagues.
Vous l'aurez peut-être remarqué en vous baladant dans les rayons de la Coop ces dernières semaines. Depuis plusieurs mois, une partie des produits Ovomaltine sont en soldes dans le supermarché: trois paquets de petits beurres reviennent à 9,95 francs au lieu de 13,05 francs, par exemple. Les Ovorocks, de petites bouchées chocolatées, coûtent désormais 7,50 francs au lieu de 9,40. Quant aux plaques de chocolat crunchy, elles sont à 7,60 francs contre 9,60 au prix plein.
L’article