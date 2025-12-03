en partie ensoleillé
Vaud: Roger Nordmann candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Rebecca Ruiz, conseillere d&#039;Etat vaudoise, parle lors de l&#039;annonce d&#039;un message personnel a l&#039;occasion d&#039;un point de presse le mercredi 26 novembre 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/ ...
Rebecca RuizKeystone

Un poids lourd du PS candidat à la succession de Rebecca Ruiz

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer la conseillère d'Etat démissionnaire. Il est le premier à se lancer pour conserver le deuxième siège PS.
03.12.2025, 14:2603.12.2025, 14:33

L'ex-conseiller national socialiste Roger Nordmann se porte candidat pour succéder à la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz lors de l'élection complémentaire du 8 mars. Le parti socialiste lausannois l'a annoncé mercredi dans un communiqué.

«Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de déposer ma candidature à la candidature au Conseil d'Etat pour porter nos valeurs de gauche», écrit le socialiste vaudois dans sa lettre adressée au PS Vaud.

«Soyons clair: sans une gauche forte, il ne sera pas possible de remettre le canton sur les rails, et je suis conscient de la grande difficulté de la tâche»

Très connu et médiatisé pour son inlassable engagement sur le plan climatique et énergétique, Roger Nordmann avait annoncé en février dernier qu'il démissionnait du Parlement fédéral. Le Lausannois était entré en novembre 2004 à la chambre du peuple à Berne. Il avait affirmé alors aux médias qu'il quittait «provisoirement, c'est sûr» la politique, mais «sans exclure de revenir». Il disait avoir besoin d'une pause et d'être moins exposé.

Roger Nordmann.
Roger NordmannImage: Keystone

Il a notamment siégé dans la commission de l'énergie et de l'environnement du Conseil national. Il a également présidé le groupe socialiste de 2015 à 2023, puis été membre de la commission d'enquête parlementaire sur Credit Suisse. Il est souvent loué pour sa capacité à construire des ponts et à bâtir des compromis.

Ces derniers mois, il a signé plusieurs chroniques pour watson.

En voici un exemple 👇

franc-parler
La Suisse a besoin d’une Europe forte

Plusieurs ténors ont renoncé

Il est le premier candidat à se déclarer pour la candidature socialiste pour conserver le deuxième siège PS au gouvernement vaudois après l'annonce de la démission de la ministre de la santé et de l'action sociale Rebecca Ruiz, la semaine passée, pour des raisons de santé.

Plusieurs ténors du parti ont indiqué renoncer à cette complémentaire, comme la conseillère nationale et ex-présidente du PS Vaud Jessica Jaccoud, la conseillère nationale et municipale d'Yverdon-les-Bains Brenda Tuosto, le syndic de la même ville Pierre Dessemontet ou encore l'actuel président du Grand Conseil Stéphane Montangero.

Jessica Jaccoud n'est pas dans la course au Conseil d’Etat vaudois

Les candidats et candidates ont jusqu'au 6 décembre pour déposer leur candidature. Le congrès du PS Vaud qui désignera la candidature officielle se tiendra le samedi 13 décembre. Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient la candidature socialiste et ne lanceraient donc personne dans la course.

A ce jour, seule l'UDC a désigné son candidat à cette élection complémentaire au Conseil d'Etat. Il s'agit du député et ex-président du Grand Conseil Jean-François Thuillard. Cet agriculteur est aussi actuellement syndic de Froideville. Il est soutenu par le PLR et le Centre au sein de l'Alliance vaudoise. (jzs/ats)

