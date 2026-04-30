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Valérie Dittli va-t-elle démissionner avant l’été?

Valérie Dittli va-t-elle démissionner d’ici l’été?

Les organes dirigeants du parti Le Centre Vaud ne demandent pas à la conseillère d'Etat Valérie Dittli de ne pas se représenter en 2027. Ils maintiennent leur confiance à la ministre, mais lui demandent toutefois de clarifier ses intentions d'ici cet été.
30.04.2026, 21:0830.04.2026, 21:37

C'est une réunion urgente qui avait été agendée jeudi soir à Prilly entre Valérie Dittli et le comité de présidence, le comité cantonal et les sections locales du parti centriste, à la suite de la publication vendredi du rapport Meylan et de multiples appels de partis politiques à la démission de la benjamine du gouvernement.

«Le comité cantonal a pris connaissance de sa position sur les faits d'actualité, en particulier sur le contenu du rapport Meylan. Les membres ont pu lui poser librement l'ensemble de leurs questions, auxquelles Mme Dittli a répondu de manière ouverte et franche, dans le respect de la confidentialité du dossier»
Le Centre, dans un communiqué

«A l'issue des échanges, le comité cantonal s'est déclaré satisfait des réponses apportées. Après discussion, à l'unanimité, il a arrêté plusieurs positions», écrit-il.

Se donner le temps de réfléchir

Dans la perspective des échéances électorales cantonales et fédérales de 2027, le comité cantonal souhaite que l'ensemble des organes du parti ainsi que Mme Dittli se donnent «le temps d'une réflexion approfondie pour discuter et analyser les divers scénarios possibles». Il demande également qu'une Assemblée des délégués soit convoquée en septembre 2026 pour entériner la stratégie et arrêter les candidatures aux élections cantonales de 2027.

Les dirigeants du parti prennent par ailleurs acte de «l'importance des faits en question ainsi que des maladresses et erreurs commises par la conseillère d'Etat Valérie Dittli». Il est aussi pris acte que «Mme Dittli n'a pas utilisé de l'argent public à des fins privées et n'a bénéficié d'aucun avantage personnel dans cette affaire».

Valérie Dittli n'a qu'une chose à faire pour toucher des millions

Le comité estime qu’elle est «sincère quand elle affirme avoir toujours agi avec honnêteté dans l'objectif de défendre les intérêts de l'Etat et de la population vaudoise».

«Erreurs commises»

Il reconnaît toutefois que «des erreurs ont été commises et laisse aux autorités compétentes le soin d'en apprécier les suites». Référence est faite à l'instruction pénale ouverte à l'encontre de Mme Dittli par le Ministère public. L'enquête porte sur des faits potentiellement constitutifs d'abus d'autorité.

Enfin, le parti salue le fait que le Conseil d'Etat, dans sa décision de mercredi confirmant Mme Dittli à la tête de son Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN), a «réaffirmé sa confiance en sa capacité à diriger ce département jusqu'à la fin de la législature». Il dit s'associer à cette confiance.

(ats/fv)

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