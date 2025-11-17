pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Il n'aurait pas dû attaquer un radar vaudois à la barre à mine

Des agents de Police Lavaux (image d&#039;illustration).
Police Lavaux déplore un «geste de violence gratuite».Image: Police Lavaux

Il n'aurait pas dû attaquer un radar vaudois à la barre à mine

Un individu a commis pour plusieurs dizaines de milliers de francs de dégradations à Lutry. Il a été pris sur le fait.
17.11.2025, 09:3317.11.2025, 09:33

A peine installé, un radar a été aussitôt dégradé à Lutry. Les faits rapportés dans un communiqué par Police Lavaux, qui regroupe six communes vaudoises, remontent à début novembre.

Le vendredi 31 octobre, un radar semi-stationnaire avait été installé dans la commune viticole. Loué pendant un mois dans le cadre «d’une action de sécurité routière», le dispositif visait à «réduire les comportements routiers excessifs ainsi que les nuisances sonores nocturnes».

Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»

Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre, l'appareil a été attaqué par un individu, indique Police Lavaux. A l'aide d'une barre à mine de plus de 20 kg, il a infligé au matériel des dégâts se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs, le rendant inutilisable.

Un radar attaqué à la barre à mine à Lutry.
Le radar a été fortement endommagé.Image: Police Lavaux

Le radar était toutefois équipé d'un dispositif de surveillance automatique, relate Police Lavaux. Des patrouilles sont donc immédiatement intervenues et l’auteur a pu être interpellé sur place.

«Deux plaintes pénales ont été déposées pour dommages à la propriété, et des prétentions civiles seront formulées pour couvrir les dommages occasionnés», indique le communiqué.

Et de conclure: «Police Lavaux déplore profondément ce geste de violence gratuite à l’encontre d’un dispositif visant exclusivement à améliorer la sécurité routière et répondre aux attentes de la population.» (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
Trump demande bien plus à la Suisse que ce que Parmelin a dit
Un texte publié par la Maison-Blanche vendredi évoque des demandes supplémentaires, dont certaines pourraient crisper en Suisse.
Lorsque le conseiller fédéral Guy Parmelin et la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Helene Budliger Artieda se sont présentés devant les médias pour annoncer le succès des négociations avec les Etats-Unis, les concessions suisses évoquées portaient surtout sur les 200 milliards de dollars d’investissements réalisés par des entreprises helvétiques aux Etats-Unis, ou sur de larges accommodements concernant les droits de douane dans le domaine agricole.
L’article