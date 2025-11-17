Il n'aurait pas dû attaquer un radar vaudois à la barre à mine
A peine installé, un radar a été aussitôt dégradé à Lutry. Les faits rapportés dans un communiqué par Police Lavaux, qui regroupe six communes vaudoises, remontent à début novembre.
Le vendredi 31 octobre, un radar semi-stationnaire avait été installé dans la commune viticole. Loué pendant un mois dans le cadre «d’une action de sécurité routière», le dispositif visait à «réduire les comportements routiers excessifs ainsi que les nuisances sonores nocturnes».
Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre, l'appareil a été attaqué par un individu, indique Police Lavaux. A l'aide d'une barre à mine de plus de 20 kg, il a infligé au matériel des dégâts se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs, le rendant inutilisable.
Le radar était toutefois équipé d'un dispositif de surveillance automatique, relate Police Lavaux. Des patrouilles sont donc immédiatement intervenues et l’auteur a pu être interpellé sur place.
«Deux plaintes pénales ont été déposées pour dommages à la propriété, et des prétentions civiles seront formulées pour couvrir les dommages occasionnés», indique le communiqué.
Et de conclure: «Police Lavaux déplore profondément ce geste de violence gratuite à l’encontre d’un dispositif visant exclusivement à améliorer la sécurité routière et répondre aux attentes de la population.» (jzs)