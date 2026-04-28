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Cann-L: voici les effets du cannabis légal à Lausanne

Une personne passe derriere les produits qui seront proposes a la vente, lors d&#039;une presentation du lieu de vente, le projet lausannois de vente regulee de cannabis (CANN-L) a but non lucratif en ...
Plus de 1750 adultes lausannoises et lausannois se sont inscrits au projet Cann-L.Image: KEYSTONE

Voici les effets du cannabis légal à Lausanne

La capitale vaudoise tire «un bilan très positif» de son essai-pilote Cann-L. Le projet a notamment permis d'amputer deux millions de francs au marché noir.
28.04.2026, 11:4128.04.2026, 11:41

«En plus des effets significatifs sur le marché illégal, Cann-L nous permet de mieux agir sur la consommation de cannabis», se réjouit le conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand dans un communiqué diffusé ce mardi. Dans celui-ci, l'exécutif lausannois dresse un «bilan très positif» du projet depuis l'ouverture du point de vente de cannabis en décembre 2023.

«Non seulement nous avons retiré 2 millions de francs au marché illégal et couvrons désormais 20% de la consommation à Lausanne, mais en plus nous contribuons à la protection de la santé des personnes participantes», s'enthousiasme la conseillère municipale Emilie Moeschler.

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Depuis fin 2023, plus de 1750 adultes lausannoises et lausannois se sont ainsi inscrits à cet essai-pilote. Les participants, en majorité des hommes (75%), ont entre 18 et 79 ans, avec une moyenne estimée à 36 ans.

Selon le communiqué, la plupart a réduit sa consommation de cannabis depuis le début de l'initiative.

Plusieurs emplois créés

La grande majorité des personnes inscrites se sont également détournées du marché noir. «La vente de Cannabis à Cann-L couvre environ 20% de la consommation estimée à Lausanne, et a déjà retiré au moins deux millions de francs de chiffre d’affaires au marché illégal», indique le communiqué.

Autre impact économique sur la capitale vaudoise: la création de plusieurs emplois liés directement et indirectement au projet. «En 2025, plus de 60 000 francs de TVA ont rejoint les caisses fédérales, alors que 300 000 francs d’excédents pourront être utilisés pour des activités locales de prévention ou de recherche»» explique la Municipalité.

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Et Tania Séverin, directrice d’Addiction Suisse, d'ajouter: «Avec Cann-L, notre objectif a toujours été de soutenir les réflexions en cours à Berne. C’est pourquoi nous invitons les autorités fédérales à prendre en compte nos résultats pour améliorer la situation liée au cannabis en Suisse».

Les responsables du projet ont demandé une prolongation de l'essai-pilote jusqu'à mi-2029. Celui-ci va donc se poursuivre encore quelques années. (jzs avec comm)

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