Affaire Dittli, arrivée de Nordmann et rien ne bouge au gouvernement vaudois

Roger Nordmann entre au gouvernement vaudois sans remaniement, tandis que Valérie Dittli conserve ses fonctions malgré les critiques.

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La répartition des départements reste la même après l'élection de Roger Nordmann au Conseil d'Etat vaudois. Sans surprise, le socialiste reprendra le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), qui était entre les mains de sa prédécesseure et camarade de parti Rebecca Ruiz.

Il n'y aura pas de modification dans la composition des départements, annonce mercredi le gouvernement. Le Conseil d'Etat siégera dans cette composition, sous la présidence de Christelle Luisier, dès l'assermentation de Roger Nordmann devant le Grand Conseil qui est agendée au 26 mai prochain.

De gauche à droite, les conseillers d'Etat vaudois, Frédéric Borloz, Isabelle Moret, Christelle Luisier Brodard, Vassilis Venizelos, Roger Nordmann, Nuria Gorrite, Valérie Dittli. Image: KEYSTONE

Et Dittli dans tout ça?

Le gouvernement tranche aussi un autre point: aucun remaniement supplémentaire n’est prévu. Malgré les critiques et les appels à la démission, Valérie Dittli conserve l’ensemble de ses attributions. Le Conseil d’État, à majorité de droite, a choisi de ne pas intervenir.

Le Conseil d’Etat «souhaite que cette organisation lui permette de poursuivre son action au service de la population et au bon fonctionnement des institutions avec sérénité», précise le bref communiqué. Roger Nordmann l'a emporté le 29 mars dernier face à l'UDC Jean-François Thuillard, après la démission de Rebecca Ruiz. (jah/ats)