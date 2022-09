La traversée du pont n'est pas encore disponible sur ses réseaux sociaux, mais on se doute bien qu'elle rejoindra les nombreuses autres vidéos du sportif de l'extrême en train de pédaler dans des endroits incongrus ou tout simplement de faire… du base-jump, son autre passion. (sbo)

Visiblement à la recherche de nouveaux défis, Antoni Villoni s’est offert une session VTT en Suisse . Plus précisément dans le canton de Bern, à Interlaken, où il a été filmé par des passants en train de pédaler sur l'armature métallique du pont de l'Aar.

