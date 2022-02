«Les 36 nouveaux avions de combat remplaceront nos 25 F-5 Tiger et nos 30 F/A-18 Hornet. Concernant les F-5-Tiger, le Conseil fédéral propose au Parlement leur mise hors service. Ces avions ne peuvent plus servir qu’à des fins d’entraînement et, par beau temps, pour le service de police aérienne. En combat aérien, ils n’auraient aucune chance face à un adversaire contemporain. Quant aux F/A-18 Hornet, ils seront remplacés successivement dès 2030 par les nouveaux avions»

Le Conseil fédéral