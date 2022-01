«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

Le politicien vaudois s'était clairement prononcé contre un boycott, arguant par exemple que la présence de la Suisse à Pékin et la possibilité qui en découle de «discuter avec tout le monde» est «ce qu’il peut se faire de mieux pour les droits de l’homme et la paix dans le monde» de la part d'un pays neutre.

Pour Nicolas Walder, conseiller national genevois (Les Verts), aucun doute: la situation sanitaire est un prétexte. «Il y avait un véritable malaise pour le gouvernement suisse de se rendre à Pékin», s'avance le politicien. «A court terme, il a choisi la solution la plus facile: d'un côté, la Suisse risquait de subir des conséquences politiques de la Chine si elle boycottait les JO . De l'autre, elle aurait pu écorner son image en s'y rendant, et, du coup, en cautionnant ce régime.»

«En raison de la situation sanitaire incertaine en Suisse et des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus en Chine qui empêchent les rencontres bilatérales substantielles et les contacts avec les athlètes suisses, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à se rendre aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2022 de Pékin»

«Il était très charmeur et pingre». Les Suisses racontent Roy Hodgson

A 74 ans, l'ex-entraîneur de la Nati sort de sa retraite pour reprendre Watford. Nous avons collecté des petits secrets sur celui qui se définit lui-même comme «un dictateur sympathique».

Il avait coutume de dire aux journalistes qu'«avec de la démocratie, dans le football, on ne va pas loin». Mais au fond, Roy Hodgson n'était pas méchant. Il se décrivait lui-même comme un «dictateur sympathique», Roy-gosse bienveillant, et c'est exactement le souvenir que laissera sa carrière légendaire, commencée à 29 ans dans un gourbi suédois et reprise ce mardi 25 janvier dans le marasme de Watford, avant-dernier de Premier League, à l'âge vénérable et record de 74 ans: il sait «convaincre».