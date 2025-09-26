Dimanche, la Suisse votera sur l’introduction de l’identité numérique et sur l’impôt sur les résidences secondaires. Image: keystone

Avant les résultats, voici les infos sur les votations de dimanche

Ce dimanche, le peuple va se prononcer sur deux objets importants. La population de plusieurs cantons suisses est également appelée aux urnes. Tendances, objets, enjeux, on fait le point.

L'impôt sur les résidences secondaires (valeur locative)

De quoi il s'agit

Le Conseil fédéral souhaite que les personnes qui possèdent un logement et y vivent ne soient plus obligées de déclarer un loyer fictif comme revenu imposable.

En contrepartie, si cette valeur locative était supprimée, un impôt foncier sur les résidences secondaires sera alors introduit au niveau cantonal.

Ce que disent les sondages

Au début des sondages, la population suisse semblait favorable à l’adoption de l’impôt sur les résidences secondaires. Mais la tendance est désormais moins nette qu’il y a quelques mois, un oui à l’initiative sur la valeur locative apparaît bien moins certain qu'auparavant.

L'e-ID

De quoi il s'agit

Le Conseil fédéral souhaite mettre en place une carte d’identité numérique gérée par un organisme étatique. Cette e-ID permettra aux utilisateurs de s’identifier aussi bien auprès des autorités que lors d’achats en ligne.

La Confédération gérera elle-même la technologie nécessaire à cette identité numérique, qui sera pour l’instant facultative.

Ce que disent les sondages

Le projet avait été rejeté par le peuple lors de la première votation sur l’identité numérique, en mai 2021. Les opposants dénonçaient alors le fait qu’elle serait délivrée par des prestataires privés.

Désormais, c’est la Confédération qui devra mettre à disposition ce nouveau système. Les résultats des sondages reflètent ce changement, et la population semble pencher vers une adoption de l’e-ID.

Les objets cantonaux

Genève

Les Genevois se rendront aux unes pour 7 objets cantonaux.

Genève votera pour instaurer une immunité pour les policiers: l'immunité interdira de poursuivre pénalement les membres de la police (ainsi que le personnel administratif), sans l’autorisation préalable du Grand Conseil. Concrètement, l’autorisation relèverait de la commission législative, qui siégerait à huis clos. L’initiative ne prévoit aucun critère ou motif pour distinguer les cas où la poursuite pénale serait autorisée des cas où elle ne le serait pas.

Genève votera pour favoriser la construction de logements en coopérative. Concrètement, l'initiative veut que 10% du parc de logements du canton soit détenu par des coopératives, afin de lutter contre la spéculation immobilière, les hausses de loyer et la pénurie de logements.​

L'initiative «pour un canton qui marche» demande la création d’axes forts piétons dans les parties denses du canton, plus de zones piétonnes ou à priorité piétonne en Ville de Genève et dans les autres communes genevoises, ainsi que des accès facilités aux gares et interfaces de transports publics pour les personnes se déplaçant à pied. Cette initiative se voit opposer un contre-projet.

Genève votera aussi une loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat. Elle veut limiter les dépenses de l'Etat en fonction du développement démographique. Concrètement, en cas de budget déficitaire, les charges de fonctionnement de l’Etat ne devraient pas augmenter plus que la croissance de la population.

Dans la même veine, le dernier objet demande de limiter le nombre de fonctionnaires au développement démographique.



Enfin, la population genevoise est appelée à voter pour le premier tour d'une élection complémentaire au Conseil d'Etat, suite à la démission d'Antonio Hodgers. 10 candidats sont en lice.

Fribourg

Les Fribourgeois se prononceront sur la protection du lac de Gruyère. L’initiative propose de classer le lac et ses rives comme patrimoine naturel cantonal.



Ils voteront également sur la construction d’une nouvelle prison. Le projet prévoit de remplacer l’établissement actuel par un nouveau bâtiment sur le même site, afin d’améliorer la sécurité et les conditions de détention.

Vaud

Dans le canton de Vaud, trois propositions seront soumises au vote. La première vise à inscrire dans la loi la protection de la colline du Mormont et de ses environs, avec un contre-projet en parallèle.

La deuxième concerne la répartition des sièges au Grand Conseil après les élections.

La troisième demande si les étrangers pourront, à l’avenir, participer activement et passivement aux scrutins communaux. Seront concernées les personnes au bénéfice d’un permis de séjour durable (permis B ou C) après 5 ans de résidence ininterrompus en Suisse, dont 3 ans dans le canton de Vaud.

Appenzell Rhodes-Extérieures

Les électeurs se prononceront sur l’initiative pour la protection de l’enfance. Celle-ci prévoit que des mesures de protection sanitaire, pour les enfants et les adolescents, ne pourront être imposées qu’avec l’accord des parents ou des représentants légaux.

Bâle-Ville

A Bâle-Ville, les citoyens voteront sur l’initiative Zämme in Europa (ensemble en Europe), qui demande que le canton s’engage en faveur de relations positives et stables entre la Suisse, l’Union européenne et les pays voisins.

Berne

L’initiative bernoise sur les loyers prévoit que les nouveaux locataires soient informés du loyer payé par leurs prédécesseurs. L’objectif est de repérer et d’éviter les hausses de loyers jugées injustifiées.

Schwyz

Pour rendre la profession d’enseignant plus attractive, le canton de Schwyz prévoit une augmentation modérée des salaires d’entrée, et l’allongement du délai de résiliation des contrats de quatre à six mois.

Soleure

Trois objets seront soumis au vote dans le canton de Soleure. Le premier concerne l’introduction de bons de garde d’enfants, qui permettront aux parents de bénéficier d’une réduction des frais de garde. Le deuxième porte sur l’élaboration d’un plan de protection contre les crues de la Dünnern. Le troisième porte sur le financement de l’extension de la gare de Soleure Sud.

Tessin

Au Tessin, les électeurs voteront sur une initiative visant à accorder une réduction de primes d’assurance maladie à toutes les personnes qui consacrent plus de 10% de leur revenu disponible à cette dépense. Une autre initiative propose d’autoriser les résidents à déduire une part plus importante de leurs frais d’assurance de leurs impôts.

Thurgovie

Dans le canton de Thurgovie, la modification de la loi sur les jours de repos sera à l’ordre du jour. Elle permettra à l’avenir la tenue de manifestations culturelles et sportives en intérieur rassemblant moins de 500 personnes, même les jours fériés importants.

Zurich

Le canton de Zurich se prononcera une nouvelle fois sur la loi sur l’énergie. Le Grand Conseil a modifié le projet en un point. L’objectif reste d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, ou au plus tard d’ici 2050.

