Votation

Valeur locative: La coprésidente du PS commente la défaite

Ce résultat «fait mal» à la coprésidente du PS Suisse

Die Nationalraete Samuel Bendahan, SP-VD, Celine Widmer, SP-ZH, Tom Cassee, Generalsekretaer SP Schweiz, und Mattea Meyer, SP-ZH, von links, verfogen das Abstimmungsergebnis zur Abschaffung des Eigenm ...
Visages consternés chez Mattea Meyer et le comité contre la suppression de la valeur locative.Image: keystone
Le peuple suisse a clairement voté pour la suppression de la valeur locative. La coprésidente du PS, Mattea Meyer, revient sur les erreurs commises et sur les prochaines étapes.
28.09.2025, 20:5828.09.2025, 20:58
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

58% des votants se prononcent pour l’abolition de la valeur locative. Vous avez perdu. Quelle est l’ampleur de votre déception?
Mattea Meyer: Ça fait mal. Pas tant la défaite que le prix de deux milliards de francs qu’elle implique. Cette facture sera payée surtout par les locataires et la classe moyenne, qui risquent désormais une hausse d’impôts.

La Suisse a voté: les résultats de dimanche dans le détail

Le PS a longtemps soutenu l’abolition de la valeur locative au Parlement. Ce revirement tardif a-t-il nui à la crédibilité du camp du non?
Nous avons toujours dit que nous étions prêts à soutenir une solution pour les cas de rigueur, par exemple pour les retraités. Mais pas un projet qui fait massivement profiter les propriétaires au détriment des locataires.

Pourtant, à l’extérieur, on a vu un PS qui changeait d’avis. Cela n’a-t-il pas troublé les électeurs? Pourquoi ce revirement?
Parce qu’il était clair que la facture allait retomber sur les locataires, avec une hausse potentielle d'impôt de 500 francs par ménage. C’était inacceptable.

La Suisse abolit la valeur locative après un vote clivant

La Suisse est un pays de locataires. Le comité du non a-t-il sous-estimé le fait que beaucoup d’entre eux rêvent d’accéder un jour à la propriété et se sont donc montrés réceptifs aux arguments des partisans?
Il faut constater que nous n’avons pas réussi à faire passer nos arguments – même auprès des locataires.

Il est probable que de nombreux électeurs habituellement de gauche aient voté pour l’abolition de la valeur locative, donc avec le camp bourgeois. Etes-vous déçue qu’une partie de votre propre base ait dit oui?
Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais oui, nous n’avons pas assez convaincu.

Leur vote a été extrême ce dimanche

Quelles leçons tirez-vous de cette journée?
Nous avons désormais un projet qui profite aux propriétaires. Le prochain devra être pour les locataires et la classe moyenne. C’est l’objectif de notre initiative sur les loyers, pour laquelle nous récoltons actuellement des signatures.

Croyez-vous au succès de cette initiative, après un résultat aussi favorable aux propriétaires?
L’an dernier, nous étions satisfaits quand deux référendums ont permis d’empêcher de nouvelles hausses de loyers. C’est pourquoi je reste confiante. Notre rôle en politique, c’est de faire en sorte que ce soient désormais les locataires qui soient entendus.

Ceci pourrait également vous intéresser:
1
