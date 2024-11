Les dernières votations de l'année prennent des allures de thriller. Image: keystone/watson

La Suisse vote: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche

Le dernier dimanche de votation de l'année aura lieu ce 24 novembre 2024. Et ce sera passionnant! Au niveau national, il sera question de l'extension des autoroutes, de deux projets sur le droit du bail et d'un projet de réforme sur la santé. Toutes les informations sont à découvrir dans cet article et, dès dimanche, les résultats.

Elargissement des autoroutes

De quoi s'agit-il?

Le Conseil fédéral veut élargir les autoroutes A1, A2 et A4 sur différents tronçons. Un référendum a été lancé contre cette décision, raison pour laquelle nous voterons dimanche.

Ce qu'en disent les sondages

A l'approche des votations, les opposants au projet gagnent toujours plus de terrain. Dernièrement, ils étaient même très légèrement en tête des sondages.

Tableau des positions politiques

Pour:

UDC

PLR

UDF

Le Centre

Contre:

PS

Les Verts

PVL

PEV​

Résultats

Droit du bail: sous-location

De quoi s'agit-il?

Actuellement, les locataires peuvent assez facilement sous-louer leur logement. Ce qui pourrait changer: selon le projet de loi, la sous-location nécessitera une confirmation écrite du bailleur. Un référendum a été lancé à son encontre.

Ce qu'en disent les sondages

Une course palpitante se dessine également pour le projet de loi sur le droit du bail: les opposants ont progressé, mais les partisans restent en tête des derniers sondages.

Tableau des positions politiques

Pour:

UDC

PLR

UDF

Le Centre

Contre:

PS

Les Verts

PVL

PEV



Résultats

Droit du bail: Résiliation pour besoin propre

De quoi s'agit-il?

Le droit à la résiliation pour besoin propre doit être simplifié pour les bailleurs. Concrètement, il suffirait, en cas d'acceptation du projet, qu'il y ait un besoin propre «important et actuel» - au lieu d'un besoin «urgent», comme c'était le cas auparavant.

Ce qu'en disent les sondages

Il semble que la deuxième proposition relative au droit du bail ait un peu plus de mal à s'imposer. Dans presque tous les sondages, les opposants peuvent revendiquer une majorité en leur faveur. Le projet semble être en sursis.

Tableau des positions politiques

Pour:

UDC

PLR

UDF

Le Centre

PVL

Contre:

PS

Les Verts​

Le PEV a décidé de laisser le vote libre.

Résultats

EFAS: réforme de la Lamal, financement uniforme des prestations

De quoi s'agit-il?

Les prestations dans le domaine de la santé sont aujourd'hui financées de manière différenciée: les prestations ambulatoires, telles que les consultations chez le médecin généraliste, le thérapeute ou les traitements à l’hôpital sans nuitée, sont financées à 100% par l’assurance maladie, autrement dit par les cotisants. En revanche, en cas de séjour hospitalier stationnaire, le canton prend en charge 55% de la facture. Pour les soins à domicile ou en maison de soins, le canton couvre environ la moitié des coûts. Le reste est pris en charge par l’assurance maladie.

Le Parlement aimerait changer cela: toutes les prestations de l'assurance maladie obligatoire pourraient être financées conjointement par les caisses maladie et les cantons selon la même clé de répartition.

Ce qu'en disent les sondages

Concernant le projet de loi sur le financement des prestations de santé, il est frappant de constater que de nombreuses personnes interrogées ne sont pas certaines de comprendre les enjeux. Malgré tout, les partisans du projet partent avec une légère avance en vue de la votation de dimanche.

Tableau des positions politiques

Pour:

UDC

PLR

UDF

PEV

Le Centre

PVL

Contre:

​SP

Les Verts ont décidé de laisser le vote libre.

Résultats

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich