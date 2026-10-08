La famille Federer a emménagé dans sa nouvelle propriété
Les travaux ont traîné pendant des années, mais le bâtiment est désormais habité. Roger Federer s'est officiellement installé avec sa famille au bord du lac de Zurich, à Rapperswil.
Il y a bientôt sept ans, la famille Federer lançait ses travaux au bord du lac de Zurich en vue de s'y installer. La propriété, d'environ 16 000m², aurait coûté à l'ancienne star du tennis entre 40 et 60 millions de francs.
Roger Federer a notamment renoncé à la construction d'un hangar à bateaux. Malgré ce revirement, six bâtiments, un garage souterrain, un court de tennis et d'autres installations ont vu le jour.
Désormais, la famille, composée de Roger Federer, de sa femme Mirka et de leurs quatre enfants, a emménagé. C'est ce que rapporte le Linth-Zeitung.
Des jardiniers, eux, sont toujours à l'œuvre. En revanche, les bruyantes machines de chantier ont quitté les lieux. (chm)
Plus d'articles sur Roger Federer
«J'ai écrit "Allez Roger" et il m'est arrivé un truc incroyable»
de Julien Caloz
Têtu et colérique, la face oubliée de Roger Federer
de Christian Despont
«Il volait», «il pleurait». Roger Federer raconté par ses collègues
de Team watson
«Roger Federer a un physique idéal pour les caricatures»
de Yoann Graber
Cinq domaines dans lesquels Roger Federer n'a pas été parfait
de Yoann Graber
Federer ne transpirait pas, un détail avec de grosses conséquences
de Yoann Graber
Comment Roger Federer a révolutionné le tennis
de Yoann Graber
Ciao, Maestro!
de Christian Despont
Les 15 photos les plus WTF de Roger Federer
1526 matchs, 103 titres: l'incroyable carrière de Federer en chiffres
de Team watson
Revivez en images les 31 finales de Federer en Grand Chelem
Les 10 meilleures (ou pires) pubs de Roger Federer
de Margaux Habert
Alcaraz a 4 ans d'avance sur Federer, deviendra-t-il le nouveau monstre?
de Christian Despont