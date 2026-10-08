Roger Federer vit désormais à Rapperswil (SG) avec sa famille. Image: Keystone

La famille Federer a emménagé dans sa nouvelle propriété

Les travaux ont traîné pendant des années, mais le bâtiment est désormais habité. Roger Federer s'est officiellement installé avec sa famille au bord du lac de Zurich, à Rapperswil.

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Il y a bientôt sept ans, la famille Federer lançait ses travaux au bord du lac de Zurich en vue de s'y installer. La propriété, d'environ 16 000m², aurait coûté à l'ancienne star du tennis entre 40 et 60 millions de francs.

Roger Federer a notamment renoncé à la construction d'un hangar à bateaux. Malgré ce revirement, six bâtiments, un garage souterrain, un court de tennis et d'autres installations ont vu le jour.

Voici à quoi ressemblaient les travaux en mai 2024. Image: Keystone

Désormais, la famille, composée de Roger Federer, de sa femme Mirka et de leurs quatre enfants, a emménagé. C'est ce que rapporte le Linth-Zeitung.

Des jardiniers, eux, sont toujours à l'œuvre. En revanche, les bruyantes machines de chantier ont quitté les lieux. (chm)