En remportant l'US Open, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune No1 mondial de l'histoire du tennis. Image: AP

Alcaraz a 4 ans d'avance sur Federer, deviendra-t-il le nouveau monstre?

En se basant sur l'analyse de son coach et sur l'expérience de Roger Federer, le constat est clair, voire effrayant: le No 1 mondial le plus jeune de l'histoire du tennis n'est qu'au début de sa progression. Sinon de sa domination.

Son coach prétend que Carlos Alcaraz est «à 60% de son potentiel». Il le dit en passant, non pour briller en société ou pour justifier ses émolument futurs. Juan Carlos Ferrero n’est pas ce genre de frimeur: quand il était joueur, on l’appelait «Mosquito» et personne ne l’a jamais vu vibrionner après une victoire, pas même après son sacre à Roland-Garros, au motif que sa regrettée «maman n’aimait pas les sportifs exubérants».

Ferrero exprime une vérité indémontrable et néanmoins palpable: l'ado tout juste boutonneux qui, à 19 ans et 4 mois, est devenu lundi le plus jeune no 1 mondial de l’histoire, dispose d'une marge de progression énorme. En d'autres termes: il devient le meilleur du monde sans avoir encore donné le meilleur de lui-même.

«Comme je lui répète, je pense qu'il est à 60 % de ce qu'il peut produire en termes de jeu. Il peut améliorer beaucoup de choses. Nous savons tous les deux que nous devons continuer à travailler» Juan-Carlos Ferrero, coach de Carlos Alcaraz, après la finale de l'US Open

Parmi les pistes de progression plus ou moins évidentes, John McEnroe cite la deuxième balle de service et Jim Courier la maîtrise des rythmes. Mais ce ne sont là que des détails techniques. Fondamentalement, le travail de Juan Carlos Ferrero consiste moins à corriger des défauts qu'à coordonner des qualités, à convertir une virtuosité en résultats, à faire cohabiter des possibilités infinies dans un ensemble cohérent, stable et judicieux. Ce n'est pas le plus facile... Mais sa trajectoire au classement ATP semble indiquer qu'Alcaraz a trouvé un style, à tout le moins une forme de mode opératoire. Il est au beau milieu d'un processus. Selon l'estimation de Ferrero: à 60%.

Le complexe des surdoués , comme Roger Federer

Dans L'Equipe, l'agent du prodige, Albert Molina, rappelle qu'à 11-12 ans, «Carlos ne sortait pas du lot. Il n'a pas battu les meilleurs, il n'a pas gagné les Petits As. Tout ce talent nécessitait de la patience, afin que Carlos découvre la meilleure façon de l'utiliser». Il est moins question de progression que de mise en place - les joueurs de tennis parlent volontiers de puzzle.

Comme Roger Federer au même âge, Alcaraz était encombré de talents multiples qu'il ne savait pas toujours convoquer en temps et en heure - les gens normaux parlent volontiers d'embarras du choix. «Disons que j'avais beaucoup d'options dans mon jeu et que, parfois, je séchais dans mes prises de décisions», a reconnu l'Espagnol après sa victoire dimanche à l'US Open.

Roger Federer nous avouait exactement le même embarras en 2003, lors de notre premier entretien individuel. Le Bâlois avait presque 23 ans et venait de remporter son premier trophée du Grand Chelem.

«Comparé à d’autres, j’avais beaucoup de solutions dans mon jeu. Paradoxalement, ce fut un handicap. Quand la balle arrivait, je devais choisir entre une multitude de variantes. Un joueur moins complet n’a pas ce problème: il hésite entre une ou deux options. Je luttais tellement contre mes frustrations que, souvent, je sortais du court lessivé.» Roger Federer

Le Maître avait aussi des coquetteries d'esthète, comme ce revers à une main qu'il opposait effrontément aux fiers-à-bras de son âge mais qui l'exposait à un harcèlement brutal et cynique. La démarche d'Alcaraz est peut-être moins dogmatique mais elle vise le même but: l'acquisition de compétences. «Jeune, Carlos était créatif. Il utilisait le slice, tentait les enchaînements service-volée, cherchait des angles», témoigne encore son agent.

Alcaraz, la puissance et la grâce. Image: EPA

Le talent est un lourd héritage. Ceux qui choisissent de l'exprimer sont souvent désignés (parfois avec aigreur) comme des enfants prodiges. Ils sont soumis à l'exigence d'en être digne et à la difficulté d'en faire bon usage. A 25 ans, Federer avouait être passé par des sentiments confus. «Je prenais mes adversaires en pitié parce que (...) j’avais reçu un don à la naissance.» Ou encore: «Quand je voyais arriver un type avec une technique un peu laide, j’étais convaincu de l’écraser. Je ne pensais pas une seconde que son style pouvait être efficace.» Soudain, la délivrance. La même progression linéaire qu'Alcaraz: «Quand j’ai commencé à gagner, mon jeu est devenu comme un puzzle. Tout s’est imbriqué de façon assez naturelle.»

C'est bien le plus impressionnant chez le jeune espagnol: sa progression rapide et sûre. Extrêmement mature. Sous la tutelle impavide de Ferrero, le jeune homme semble éviter tous les tourments liés à sa condition de surdoué cabochard. Quand Federer a attendu 22 ans pour enfin répondre aux attentes, Alcaraz en a mis quatre de moins à les dépasser.

John McEnroe ose une autre comparaison intéressante avec Marat Safin, dans un registre athlétique relativement proche et avec des aptitudes équivalentes. Au même âge, et plus encore avec les années, le Russe s'est laissé consumé par une insatisfaction viscérale et convulsive que Mats Wilander appelait, lui, «le complexe des surdoués».

Marat Safin est le recordman des raquettes cassées sur le circuit professionnel (1055). Image: AP

La manière dont Safin prétendait disposer de son talent à l'envi, au gré de ses inspirations géniales, tenait quasiment de la démence: «Je veux réussir à frapper chaque balle comme le meilleur de mes coups», affirmait le Russe. Esclave de ses propres exigences, prisonnier de «son âme slave», selon ses mots, Safin se savait condamné à la frustration à perpétuité. Il a préféré la fuite (dans les boîtes de nuit, sous les jupes des filles, etc).

«Ceux qui, comme Lleyton Hewitt, n'avaient pas réellement de grand coup, ont percé plus vite que Federer et Safin pour la simple raison qu'ils n'avaient pas mille équations à résoudre. Juste une seule: tenir plus longtemps que l'adversaire», décryptait Mats Wilander en 2015.

«Tout le monde répétait que j'avais du talent. Sur un court, je n'étais jamais content. Je ne pouvais rien me pardonner. Dès que je jouais mal, je cédais à une grosse frustration», lui répondait Roger Federer.

Pour avoir défié le Maître (3 victoires, 10 défaites), contrarié son règne, Ferrero mesure l'avance prise par Alcaraz. Plus encore le potentiel inexploité (40%) de son protégé qui, avec une progression sereine et opiniâtre, pourrait dominer le tennis masculin comme personne avant lui.