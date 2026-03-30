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Ces Suisses n'auraient pas dû tenter d'escroquer Ikea

Le magasin de Dietikon (ZH)
Les faits sont survenus au magasin Ikea de Dietikon (ZH).Image: Roland zh via wikimedia commons

Ces Suisses n'auraient pas dû tenter d'escroquer Ikea

Une tentative de fraude à l'étiquette dans un magasin Ikea zurichois coûte pas moins de 16 600 francs aux deux auteurs.
30.03.2026, 14:5630.03.2026, 14:56

Ils voulaient faire des emplettes à moindre coût mais se retrouvent désormais avec une facture salée.

IKEA fait une nouvelle dinguerie avec son hot-dog

Comme le rapporte 24 heures, deux frères âgés de 21 et 25 ans se sont faits pincer après une tentative de fraude au magasin Ikea de Dietikon (ZH). Avant de passer en caisse, ils avaient recouvert les étiquettes des produits choisis par des codes-barres d'articles nettement moins onéreux.

Pour cinq articles, les deux Suisses en ont eu pour moins de 16 francs. Un montant réglé par carte. Mais un contrôle après-coup par la sécurité du magasin, qui a intercepté le duo, avait révélé que la marchandise valait en réalité plus de 800 francs.

Une plainte avait alors été déposée.

Ils ont des antécédents

Selon 24 heures, les deux frères ont récemment été condamnés par ordonnance pénale pour abus frauduleux d’un système de traitement de données. Ils écopent d'une peine pécuniaire cumulée s'élevant à 16 600 francs.

Il s'est avéré que le plus âgé des deux était en période probatoire pour des faits antérieurs. Il devra donc purger sa sanction pour ceux-ci et s'acquitter en tout de 9800 francs.

Vague de licenciements à venir chez Ikea en Suisse

Son frère, de son côté, devra payer 6800 francs, relate 24 heures. Il avait déjà été condamné par le passé pour avoir conduit avec un permis d'essai périmé. (jzs)

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