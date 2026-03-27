Le HC Ajoie n'est pas aidé par la programmation du play-out. image: KEYSTONE

Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out

Les Jurassiens, qui n'ont pas l'avantage de la glace face à Ambri, doivent en plus composer avec une programmation du play-out totalement remaniée, et qui leur est largement défavorable.

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C’est bien connu: en play-offs comme en play-out, le mieux classé dispose, au coup d’envoi de la série, de l’avantage de la glace. Cela signifie qu'il peut se contenter de victoires à domicile pour venir à bout de son adversaire, puisqu'il reçoit en théorie une fois de plus et dispute le septième match dans son antre.

En temps normal, cet avantage ne s’étend pas à la programmation. Au mieux, l’équipe la mieux classée peut recevoir une fois de plus en week-end, les matchs s’enchaînant tous les deux jours. Il en va toutefois autrement cette saison pour le HC Ajoie en play-out.

Cette année, les rencontres pour savoir qui affrontera le champion de Swiss League en cas de barrage de promotion-relégation sont particulièrement espacées. Il n’y en a que deux par semaine, afin d’éviter que la série ne se termine trop tôt par rapport aux play-offs de deuxième division. C’est en tout cas l’explication fournie par Willi Vögtlin, responsable du calendrier de la National League.

Concrètement, Ambri, 13e, et donc détenteur de l'avantage de la glace, d'autant qu'il mène 2-0 dans la série, dispute toutes ses rencontres à domicile le samedi, c'est-à-dire en week-end, tandis que les Jurassiens, eux, reçoivent uniquement en semaine, à savoir le mardi.

Pour Ajoie, cela signifie davantage de difficultés à remplir sa patinoire, et donc non seulement un manque à gagner, mais surtout moins de soutien de la part de son public. Ils n’étaient que 3570 à assister à la défaite 3-6 des Ajoulots lors du match deux, mardi à la Raiffeisen Arena.

Ajoie s'est incliné sur sa glace ce mardi. Image: PostFinance

A titre de comparaison, lors de ses deux précédents play-outs, avec des matchs qui étaient alors planifiés tous les deux jours, le HC Ajoie avait attiré 5025 spectateurs un vendredi face à Lugano en 2025, et 5178 un samedi contre Langnau en 2023, ce qui était alors nettement plus que les autres parties à domicile de ces séries, en semaine.

Ceux qui estiment que les Jurassiens n’ont plus leur place en National League ne manqueront pas de rappeler qu’un club incapable de mobiliser ses supporters du lundi au jeudi lors d’un play-out décisif ne dispose que d’un bassin et d'une ferveur dignes de la Swiss League. Après tout, en ces play-offs, l’affluence ne varie pas selon le jour du match à Genève-Servette, Fribourg-Gottéron ou encore chez les ZSC Lions.

Ces mêmes détracteurs avanceront aussi que les successions de défaites année après année ont provoqué une certaine résignation dans le canton du Jura. Ils pourront faire valoir en ce sens qu'Ajoie n’a plus accueilli plus de 5000 personnes dans sa patinoire depuis le début du mois de janvier, et que sa moyenne lors de cette saison régulière a chuté de 194 spectateurs par rapport à l’exercice précédent.

Mais ces arguments qui touchent à l'implication des fans ne tiennent pas car, historiquement, le play-out n’a jamais véritablement passionné les foules. Que ce soit à Lugano l’an passé, à Langnau en 2023, à Davos en 2019, à Ambri en 2018 ou même à Fribourg-Gottéron en 2017, les matchs en semaine opposant le dernier à l’avant-dernier ont systématiquement enregistré une baisse notable de fréquentation par rapport à ceux disputés le week-end. On ne peut pas comparer avec les play-offs.

Il ne fait aucun doute que les Ajoulots répondront davantage présents lorsque les parties deviendront véritablement décisives. C'est-à-dire lorsque les hommes de Greg Ireland défieront Viège ou La Chaux-de-Fonds en barrage de promotion-relégation, s’ils perdent contre Ambri et que l’une de ces deux équipes décroche le titre en Swiss League. En attendant, ils peuvent légitimement se sentir lésés par la programmation du play-out.

Surtout que l’avantage supposé de cette réforme pourrait ne jamais se concrétiser. En allongeant dans le temps la série Ambri-Ajoie, la National League cherche visiblement à maintenir dans le rythme l’équipe de première division qui affrontera le champion de Swiss League, afin de ne pas reproduire les situations de 2023 et 2025, lorsque le HCA avait été mené respectivement 2-0 et 1-0 par La Chaux-de-Fonds et Viège, qui poursuivaient alors la dynamique de leurs play-offs. Or si Ambri bat Ajoie 4-0 et que le barrage doit être joué après une défaite du finaliste Sierre en sept matchs, les Jurassiens auront bien une pause de deux semaines à gérer.