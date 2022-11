WM 2022: So steht es um das Kader von Südkorea

Südkorea ist seit 1986 an jeder WM vertreten, die WM in Katar ist somit die zehnte in Folge – keine schlechte Bilanz. Im asiatischen Fussball ist Südkorea also eine echte Macht. Aber reicht das auch gegen Nationen wie Uruguay, Portugal oder Ghana, mit denen man in die Gruppe gelost wurde? Mit diesem Kader will Südkorea die Gruppe H angreifen:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 14. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Kim Seung-gyu, 32, Al-Shabab

Jo Hyeon-woo, 31, Ulsan Hyundai

Song Bum-keun, 25, Jeonbuk Hyundai Motors

Abwehr

Kim Young-gwon, 32, Ulsan Hyundai

Kim Jin-su, 30, Jeonbuk Hyundai Motors

Hong Chul, 32, Daegu FC

Kim Min-jae, 26, SSC Neapel

Kwon Kyung-won, 30, Gamba Osaka

Kim Moon-hwan, 27, Jeonbuk Hyundai Motors

Kim Tae-hwan, 33, Ulsan Hyundai

Cho Yu-min, 26, Daejeon Hana Citizen

Yoon Jong-gyu, 24, FC Seoul

Mittelfeld

Son Heung-min, 30, Tottenham Hotspur

Jung Woo-young, 32, Al-Sadd

Lee Jae-sung, 30, Mainz 05

Kwon Chang-hoon, 28, Gimcheon Sangmu

Hwang In-beom, 26, Olympiakos Piräus

Na Sang-ho, 26, FC Seoul

Son Jun-ho, 30, Shandong Taishan

Paik Seung-ho, 25, Jeonbuk Hyundai Motors

Song Min-kyu, 23, Jeonbuk Hyundai Motors

Jeong Woo-yeong, 23, SC Freiburg

Lee Kang-in, 21, Mallorca

Sturm

Hwang Ui-jo, 30, Olympiakos Piräus

Cho Gue-sung, 24, Jeonbuk Hyundai Motors

Hwang Hee-chan, 26, Wolverhampton Wanderers

Das südkoreanische Nationalteam vor einem Freundschaftsspiel gegen Costa Rica im September 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

In der Gruppe H trifft Südkorea auf Uruguay, Portugal und Ghana.

Donnerstag, 24. November

14 Uhr: Uruguay – Südkorea

17 Uhr: Portugal – Ghana



Montag, 28. November

14 Uhr: Südkorea – Ghana

20 Uhr: Portugal – Uruguay

Freitag, 2. Dezember

16 Uhr: Südkorea – Portugal

16 Uhr: Ghana – Uruguay

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die südkoreanische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 28. Platz

28. Platz Gesamtwert: 163,9 Millionen Euro

163,9 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,7 Jahre

27,7 Jahre Höchster Marktwert: Heung-min Son (70 Mio. Euro)

Heung-min Son (70 Mio. Euro) Legionäre: 12

Aktuelle Form

Von den neun Qualifikationsspielen zur WM in Katar hat Südkorea sieben gewinnen können, zweimal wurde unentschieden gespielt (allerdings etwas enttäuschend gegen Iran und Irak). In einem Freundschaftsspiel gegen das ernstzunehmende Japan ging Südkorea dann aber 3:0 unter.

Seit 1986 ist Südkorea immer an den Weltmeisterschaften vertreten – eine beachtliche Leistung. Mit Heung-min Son von Tottenham Hotspur hat man ausserdem einen Topstar in den eigenen Reihen. Dennoch: Ein Weiterkommen in der Gruppe H, mit Uruguay, Portugal und Ghana, dürfte äusserst knifflig werden.

(lak)