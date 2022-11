WM 2022: Mit diesem Kader fährt Argentinien an die WM

Die Argentinier sind bereit für die WM in Katar: Das Team, angeführt von den Routiniers Lionel Messi und Ángel Di María, steht als amtierender Südamerikameister am Start. Vor vier Jahren scheiterte die «Albiceleste» bereits im Achtelfinal. Das will man in diesem Jahr auf jeden Fall verhindern – mit folgendem Kader:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 14. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Emiliano Martínez, 30, Aston Villa

Franco Armani, 36, River Plate

Gerónimo Rulli, 30, FC Villarreal

Abwehr

Nicolás Otamendi, 34, Benfica Lissabon

Marcos Acuña, 31, FC Sevilla

Nicolás Tagliafico, 30, Olympique Lyon

Germán Pezzella, 31, Betis Sevilla

Nahuel Molina, 24, Atlético Madrid

Gonzalo Montiel, 25, FC Sevilla

Juan Foyth, 24, FC Villarreal

Cristian Romero, 24, Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez, 24, Manchester United

Mittelfeld

Leandro Paredes, 28, Juventus Turin

Rodrigo De Paul, 28, Atlético Madrid

Guido Rodríguez, 28, Betis Sevilla

Exequiel Palacios, 24, Bayer Leverkusen

Papu Gómez, 34, FC Sevilla

Alexis Mac Allister, 23, Brighton & Hove Albion

Enzo Fernández, 21, Benfica Lissabon

Sturm

Lionel Messi, 35, Paris Saint-Germain

Ángel Di María, 34, Juventus Turin

Lautaro Martínez, 25, Inter Mailand

Paulo Dybala, 29, AS Roma

Nicolás González, 24, AC Florenz

Joaquín Correa, 28, Inter Mailand

Julián Álvarez, 22, Manchester City

Das argentinische Nationalteam vor einem Match gegen Italien im Juni 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

In der Gruppe C trifft Argentinien auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

Dienstag, 22. November

11 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien

17 Uhr: Mexiko – Polen



11 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien 17 Uhr: Mexiko – Polen Samstag, 26. November

14 Uhr: Polen – Saudi-Arabien

20 Uhr: Argentinien – Mexiko

14 Uhr: Polen – Saudi-Arabien 20 Uhr: Argentinien – Mexiko Mittwoch, 30. November

20 Uhr: Polen – Argentinien

20 Uhr: Saudi-Arabien – Mexiko

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die argentinische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 3. Platz

3. Platz Gesamtwert: 633,2 Millionen Euro

633,2 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,9 Jahre

27,9 Jahre Höchster Marktwert: Lautaro Martínez (75 Mio. Euro)

Lautaro Martínez (75 Mio. Euro) Legionäre: 25

Aktuelle Form

Die argentinische Nationalmannschaft fährt mit viel Offensivpower an die WM in Katar – angesichts Namen à la Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala (AS Roma), Lautaro Martínez (Inter Mailand), Leandro Paredes (Juventus Turin) mangelt es kaum an Optionen.

Argentinien holte sich sein Ticket in Südamerika-Qualifikation für die WM als zweitplatzierte Mannschaft hinter Brasilien – ohne Niederlage. Sowieso muss man weit zurück, um die letzte Pleite des amtierenden Südamerikameisters zu finden: Im Juli 2019 (!) verlor man zuletzt, mit 0:2 gegen Brasilien.

Im Juni dieses Jahres besiegte die «Albiceleste» an der Finalissima Europameister Italien souverän mit 3:0. Und auch in den letzten beiden Testspielen (gegen Honduras und Jamaika) gab sich Argentinien mit zwei 3:0-Siegen keine Blösse. Es bleibt also fast nur die Frage, wer die Argentinier in Katar stoppen sollte ...

(lak)