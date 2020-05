Vielen Dank für 338'000 tägliche watson-User 😍

7 brutale Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA, die uns im Gedächtnis bleiben

Der Fall von George Floyd hat erneut die ganze Welt aufgerüttelt: Wieder ein schwarzer Mann, der von einem weissen Polizisten getötet wird. Solche Fälle sind in den USA leider längst keine Seltenheit mehr. Wir haben sieben solcher Fälle aufgelistet.

Allein 2019 wurden 1014 Personen von einem Polizisten in den USA getötet. Die Liste der Fälle ist lang, und viele davon brutal. Auffällig häufig gelangen Videos von weissen Polizisten, die schwarze Männer in umstrittenen Umständen töten, an die Öffentlichkeit. Spätestens seit dem Fall Eric Garner sind solche Videos keine Seltenheit mehr – sondern die traurige Realität.

Die sieben eindrücklichsten Fälle seit 2014 haben wir für euch zusammengestellt:

Der 43-jährige Familienvater Eric Garner wurde …