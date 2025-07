So giesst du deine Pflanzen auch in den Ferien selbst

Gute und kostengünstige Unterstützung beim Giessen. bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Gärtner Graf

So giesst du deine Pflanzen auch in deinen Ferien selbst

Eine automatische Bewässerung verringert deinen Zeitaufwand für das Giessen und ermöglicht dir einen entspannten Sommerurlaub. Eine Bewässerungsanlage muss nicht teuer sein, es gibt auch einfache Lösungen.

Gärtner Graf

1. Tipp

SELBSTBEWÄSSERUNGSTOPF

bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Für Zimmerpflanzen gibt es viele selbstbewässernde Blumentöpfe. Diese Töpfe haben ein Wasserreservoir am Boden, das bei Bedarf Wasser an die Pflanze abgibt. Oft sind sie mit einem integrierten Wasserstandsanzeiger ausgestattet.

2. Tipp

PET-FLASCHE MIT TONAUFSATZ

bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Ein poröser Tonkegel, der auf eine Wasserflasche geschraubt wird, ist eine ausgezeichnete und einfache Methode zur Bewässerung von Topfpflanzen. Stecke die Flasche mit dem Kegel in den Blumentopf und bohre ein kleines Loch in den Flaschenboden, damit kein Unterdruck entsteht. Diese Aufsätze sind in verschiedenen Grössen erhältlich, passend für unterschiedliche Topfgrössen.

3. Tipp

PET-FLASCHE MIT NAGEL

bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Alternativ zum Tonkegel kannst du ein noch einfacheres Bewässerungssystem sogar selbst bauen. Du benötigst dafür nur eine PET-Flasche und einen langen Nagel. Bohre ein bis drei Löcher in den Plastikdeckel der Flasche, je nach Wasserbedarf deiner Pflanze. Fülle die Flasche mit Wasser und stecke den Nagel durch eines der Löcher, sodass er aus dem Deckel herausragt. Der Nagel hält die Flasche in der Erde aufrecht.

4. Tipp

BEWÄSSERUNGSKUGEL

bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Eleganter als eine PET-Flasche sind Bewässerungskugeln aus Glas. Diese oft farbig gestalteten Kugeln haben einen langen Stiel. Nach dem Befüllen mit Wasser wird der Stiel mindestens bis zur halben Topfhöhe in die Erde gesteckt. Wie lange eine Füllung reicht, hängt von der Grösse der Kugel und dem Wasserbedarf der Pflanze ab.

5. Tipp

OLLA

bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Ollas sind Tongefässe, die sich für die Bewässerung in Hochbeeten oder grossen Kübeln eignen. Du gräbst sie mit der Öffnung nach oben in die Erde ein und füllst sie dann mit Wasser. Durch die poröse Tonwand geben sie das Wasser langsam an das Erdreich ab, wodurch die Wurzelbereiche deiner Pflanzen feucht bleiben. Je nach Wetter und Grösse der Olla musst du nach drei bis fünf Tagen Wasser nachfüllen.

6. Tipp

BADWANNEN-PRINZIP

bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Eine kostengünstige Lösung zur Bewässerung von Pflanzen während deines Kurzurlaubs ist das Badewannen-Prinzip mit dem Handtuch-Trick. Dafür nutzt du die Badewanne, ein Planschbecken oder einen grossen Behälter als Wasserspeicher. Lege ein altes Handtuch oder spezielles Bewässerungsvlies in die Badewanne und fülle etwa 5 cm tief Wasser ein. Zum Schluss stellst du deine Pflanzen ohne Übertopf direkt auf das Handtuch.

7. Tipp

AUTOMATISCHES SYSTEM #1

Bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Am bequemsten giesst du deine Zimmerpflanzen mit einem batteriebetriebenen Bewässerungssystem. Dieses besteht aus einer kleinen Pumpe und einem einfachen Steuermodul, an das Tropfschläuche angeschlossen werden. Das Wasser wird aus einem Eimer direkt in die einzelnen Töpfe gepumpt.

8. Tipp

AUTOMATISCHES SYSTEM #2

Bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Wenn du einen Wasseranschluss auf dem Balkon hast, kannst du auf die Pumpe verzichten. Stattdessen installierst du einen einfachen Bewässerungscomputer zwischen Wasserhahn und Zuleitung. Dieser Computer regelt, wann und wie lange das Wasser fliesst, und reduziert den Druck in der Leitung. Vom Hauptschlauch führen dann kleine Tropfschläuche zu den Pflanzen. Solche Systeme versorgen deine Pflanzen über eine lange Zeitperiode zuverlässig mit Wasser.

Achtung!

Eine automatische Bewässerung sorgt dafür, dass deine Pflanzen regelmässig Wasser erhalten. Es ist jedoch wichtig, das System anfangs zu testen und genau zu beobachten. So stellst du sicher, dass die Wassermenge den Bedürfnissen der jeweiligen Pflanzen entspricht. Da der Wasserbedarf deiner Pflanzen je nach Sonneneinstrahlung und Temperatur variiert, solltest du trotz automatischer Bewässerung deine Pflanzen regelmässig überprüfen und das System bedarfsgerecht steuern.

Praxistipp:

Wähle die Pflanzen passend zu deinem Standort aus. Ist dein Balkon oder deine Terrasse gut besonnt und vor Regen geschützt? Dann entscheide dich für Pflanzen, die wenig Wasser benötigen. Verwöhnst du deine Pflanzen durch häufiges Giessen, haben sie an heissen Tagen einen erhöhten Wasserbedarf, der schwer zu stillen ist. Giesse daher erst, wenn es wirklich nötig ist.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.