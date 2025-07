Nach rund 90 Minuten kam der Fanmarsch beim Wankdorf an und machte nochmal richtig Stimmung. Video: twitter

Wahnsinn in Bern! Schweizer Fanmarsch bricht Rekord

14'000 Fussball-Fans sind am Sonntag zu Fuss ins Stadion Wankdorf in Bern gepilgert. Es war der bisher grösste Fanmarsch in der Geschichte der Frauen-Europameisterschaften.

Die Host City Bern vermeldete den Rekord am Abend. Für die neue Bestmarke sorgten demnach rund 12'000 Fans aus der Schweiz und 2000 Anhängerinnen der isländischen Elf.

Die Route führte durch die Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion. Die Stimmung war ausgelassen und friedlich. Viele Schaulustige verfolgten den Umzug.

Angehörige von Spielerinnen beteiligten sich ebenfalls am Fanmarsch, wie Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichteten. Am Umzug wurde unter anderem der Namen der Schweizer Kapitänin Lia Wälti skandiert. Im Stadion wurden am Abend über 30'000 Fans erwartet.

Frauen-Europameisterschaften gibt es seit 1984. Der bisherige Fanmarsch-Rekord war erst am Samstag in Luzern aufgestellt worden. Dort beteiligten sich 8000 Menschen am Fanwalk vor Holland-Wales, mehrheitlich aus den Niederlanden.

Zugänge in Bern beschränkt

In der Berner Innenstadt herrschte am Sonntagabend reges Treiben. Der Zugang zur Fanzone auf dem Bundesplatz wurde wegen des Andrangs auf zwei Einlass-Stellen beschränkt.

Die besten Bilder vom Fanmarsch

Bild: keystone

Schon die Fanzone war in Bern sehr gut besucht.

Bild: keystone

Vom Bundesplatz begann der Marsch dann in Richtung Wankdorf.

Bild: keystone

Unter anderem ging es über die Nydeggbrücke.

Bild: keystone

Nati-Fans so weit das Auge reicht.

Bild: keystone

Einen so grossen Fanmarsch gab es bei einer Europameisterschaft der Frauen noch nie.

Bild: keystone

Zwischen die Nati-Fans mischten sich auch einige Isländerinnen und Isländer.

Bild: keystone

Das Spiel zwischen der Schweiz und Island beginnt um 21 Uhr im Berner Wankdorf. Hier geht's zum Liveticker. (nih/sda)