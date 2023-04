Megan Silberbauer neue Chief Product Officer

Megan Silberbauer, Chief Product Officer von watson per 1. Juli 2023. megan silberbauer

Megan Silberbauer neue CPO von watson

Die Geschäftsleitung hat die 29-jährige Product Ownerin per 1. Juli 2023 zur neuen Chief Product Officer von watson ernannt.

Mehr «In eigener Sache»

Der aktuelle CPO, Lorenz Koestler, verlässt watson aus persönlichen Gründen per Ende Juni. Seine Nachfolge tritt Megan Silberbauer an, die damit auch Einsitz in die Geschäftsleitung von watson nimmt. Die 29-jährige Product Ownerin und UX-Designerin ist seit Februar 2020 Teil des Product-Teams von watson. Silberbauer ist gelernte Informatikerin, verfügt über einen Abschluss in Interaction Design der Schule für Gestaltung Bern und tritt ihr Amt am 1. Juli an.

«Ich freue mich sehr, mit meinem Team als CPO die bei watson anstehenden Entwicklungsschritte in Front- und Back-End in Angriff nehmen zu dürfen und unser Produkt langfristig erfolgreich zu positionieren.» Megan Silberbauer, CPO watson per 1. Juli 2023

«Mit Megan Silberbauer kann watson auf eine hervorragende Kommunikatorin und eine interne Lösung als CPO zählen, die das Produkt in- und auswendig kennt. Lorenz Koestler danke ich für die geleisteten Dienste ganz herzlich und wünsche ihm für die Zukunft alles nur erdenklich Gute.» Maurice Thiriet, Geschäftsführer watson