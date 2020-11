International

Österreich

Terroranschlag in Wien – was wir bisher wissen und was nicht



Bild: keystone

Terroranschlag in Wien fordert mindestens 3 Tote – was wir bisher wissen und was nicht

Was ist passiert?

Bei einem Terroranschlag am Montagabend sind in der Wiener Innenstadt mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der Angriff hatte gegen 20.00 Uhr in einem Ausgehviertel begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs waren.

Die Polizei gab auch bis spät in die Nach keine Entwarnung, weil die Täter noch auf der Flucht waren. Mehr Informationen werden bei einer Pressekonferenz um 6 Uhr am Dienstagmorgen erwartet. Dieser Artikel wird entsprechend aktualisiert.

Bundeskanzler Kurz forderte die Bevölkerung auf, weiter an einem sicheren Ort zu bleiben. «Ob es möglich ist, morgen in der Früh ganz normal das öffentliche Leben aufzunehmen, das wird stark von der heutigen Nacht abhängen und ob es gelingt, die Verdächtigen zu fassen beziehungsweise auszuschalten.»

Wo ist es passiert?

Die Wiener Polizei schrieb auf Twitter, dass es insgesamt sechs Tatorte gäbe. Die ersten Notrufe meldeten Schüsse in der Seitenstättengasse, wo sich sich auch eine Synagoge befindet.

Die verschiedenen Tatorte: bild: screenshot orf

Die Wiener Innenstadt wurde nach dem Angriff laut Innenministerium zur «roten Zone» erklärt und hermetisch abgeriegelt. Menschen mussten bis spät in die Nacht in den Restaurants und Bars verharren.

Wie viele Opfer gibt es?

Anfängliche Berichte aus den österreichischen Medien gaben zunächst sieben mögliche Opfer an. Das stellte sich jedoch als falsch heraus. Die Polizei bestätigte zunächst ein Todesopfer, in der Nacht auf Dienstag sei ein weiterer Mensch im Krankenhaus verstorben.

Nebst den Todesopfern gab es auch 15 Verletzte – 7 davon schwer. Unter den Verletzten befand sich auch ein Polizist. Alle 15 Verletzten seien wegen Schusswunden behandelt worden. Seit 22 Uhr am Montagabend wurden allerdings keine weiteren Menschen eingeliefert.

Wie viele Täter gibt es?

Das ist derzeit noch unklar. Man muss von mindestens zwei Terroristen ausgehen. Einer davon wurde bereits am Abend von der Polizei erschossen. In einer Pressekonferenz des Innenministers Karl Nehammer und des Polizeichefs von Wien hiess es, dass man nach mindestens einem weiteren Täter fahnde.

In den Sozialen Medien kursierten am Montagabend etliche Bilder und Videos von angeblich verhafteten Verdächtigen. Gemäss Wiener Bürgermeister Michael Ludwig handelte es sich dabei jedoch bloss um Kontrollen. Verhaftet wurde Stand 1:30 Uhr bislang keiner der Terroristen.

Wer sind die Täter?

Das ist zum jetzigen Standpunkt nicht klar. Einzig klar ist, dass die Täter professionell vorbereitetet waren und systematisch vorgingen. Der getötete Terrorist war mit einem automatischen Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete ausgerüstet. Ausserdem trug er eine Bombengürtel-Attrappe auf sich.

Was sind die Motive der Täter?

Dazu ist ebenfalls noch nicht viel bekannt. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz schloss wegen der Nähe zu einer Synagoge einen antisemitischen Hintergrund nicht aus, bestätigt sei dies aber nicht. Auf einem der zahlreichen Videos in den sozialen Medien rief einer der mutmasslichen Täter «Allah», ein islamistischer Hintergrund ist allerdings nicht bestätigt.

Zusätzlich kursierten am Abend viele Gerüchte über die Täterschaft des Angriffs. Aber auch hier muss man zuerst die polizeilichen Ermittlungen abwarten.

Wie reagiert die Politik?

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den mutmasslichen Anschlag in Wien als «widerwärtigen Terroranschlag» verurteilt. «Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen», schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Das österreichische Bundesheer werde ab sofort den bisher durch die Polizei vorgenommenen Objektschutz in Wien übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen versicherte auf Twitter: «Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen.» Auch international wurde der mutmassliche Anschlag von zahlreichen Spitzenpolitikern verurteilt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch auf Twitter: «Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.» In Frankreich hatte es in den letzten Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Terrorangriff in der Wiener Innenstadt scharf verurteilt. Er verfolge die Situation mit «äusserster Sorge», sagte der UN-Chef . Der Familie der Opfer drückte Guterres sein Beileid aus, den Verletzten wünschte er eine rasche Genesung. Die Vereinten Nationen stünden an der Seite des österreichischen Volkes und seiner Regierung.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte verurteilte den mutmasslichen Terroranschlag in Wien ebenfalls scharf. «In unserem gemeinsamen europäischen Haus darf kein Platz für Hass und Gewalt sein», schrieb Conte am Montagabend auf Twitter.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äusserte in einem Twitter-Post Solidarität mit Österreich. «Wir sind stärker als Hass und Terror», schrieb sie.

