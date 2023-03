Terror-Alarm in Österreich: Hinweise auf islamistischen Anschlagsplan in Wien

Die Präsenz von Streifenbeamten und Antiterror-Einheiten im Stadtgebiet wurde erhöht. Neuralgische Orte und Objekte in Wien würden verstärkt überwacht, schrieb die Polizei.

«Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist», teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Die Bedrohung betreffe kirchliche Einrichtungen.

Die Wiener Polizei ist wegen einer terroristischen Bedrohung in der österreichischen Hauptstadt in Alarmbereitschaft.

Weltweite Feinstaubbelastung übersteigt Grenzwerte meist – Rätsel um Smog in Indien gelöst

Die Feinstaubbelastung ist für Menschen weltweit nach wie vor sehr gross. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Tageshöchstwert für Partikel der Grösse PM2.5 wurde zuletzt im globalen Durchschnitt an 70 Prozent aller Tage überschritten, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin «The Lancet Planetary Health» berichtet. Auch in der Schweiz sind die Werte teilweise zu hoch.