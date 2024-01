Bauernproteste mit Traktor-Kolonnen auch in Litauen

In Litauen haben Hunderte Bauern gegen die Sparpläne und Agrarpolitik der Regierung des baltischen EU-Landes demonstriert. Im Zentrum der Hauptstadt Vilnius fanden sich am Dienstag Medienberichten zufolge weit über 1000 Traktoren und Landmaschinen aus dem ganzen Land in langen Kolonnen für eine grosse Protestaktion ein.

Damit brachten die Landwirte ihren Unmut über Vorschriften, ihre Einkommenssituation und ähnlich wie in Deutschland auch um den Preis von Kraftstoffen zum Ausdruck. In den kommenden Tagen sollen nach Angaben des litauischen Bauernverbands weitere Kundgebungen vor dem Regierungsgebäude abgehalten werden. (sda/awp/dpa)