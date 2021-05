International

Weiterer Bezirk in Afghanistan fällt an die Taliban

In Afghanistan ist ein weiterer Bezirk an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Dem Provinzrat Bismillah Atasch zufolge haben die Islamisten nach Gefechten mit den Sicherheitskräften den Bezirk Burka in der Provinz Baghlan im Norden des Landes erobert. Der Grossteil des Bezirks sei seit drei Jahren von den Taliban kontrolliert worden. Nun hätten die Islamisten auch das Bezirkszentrum erobert.

Angaben über Opfer bei den Sicherheitskräften gab es zunächst nicht. Dem Polizeisprecher von Baghlan zufolge hätten sich die Sicherheitskräfte taktisch zurückgezogen. Man versuche, das Bezirkszentrum zurückzuerobern.

In anderen Landesteilen schlugen die Sicherheitskräfte der Regierung mehrere Offensiven der Taliban zurück. In den Provinzhauptstädten Gasni und Kalat seien die Kämpfe nach Entsendung von zusätzlichen Regierungskräften abgeflaut. Auch in der Provinz Helmand im Süden des Landes würden die Sicherheitskräfte Fortschritte machen, hiess es von Provinzräten am Mittwoch.

Kabul hatte Spezialkräfte in die Region geschickt und Luftschläge in mehreren Bezirken durchgeführt. Der Kommandeur des 205. Armeekorps für den Süden des Landes spazierte am Dienstag demonstrativ ohne Schutzausrüstung durch die Provinzhauptstadt Laschkargah und sprach mit Einwohnern, wie Bilder in lokalen Medien zeigten.

Beobachter befürchteten rund um den 1. Mai und in weiterer Folge eine Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan. Das Datum markiert den offiziellen Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan. Die Zeit nun sehen viele als Test, ob die afghanischen Sicherheitskräfte, die jahrelang von den US- und Nato-Truppen ausgebildet und im Kampf unterstützt wurden, die Regierung verteidigen können.

Die rund 10 000 verbliebenen internationalen Soldaten sollen bis zum 11. September das Land verlassen. Die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul treten weiter auf der Stelle. (aeg/sda/dpa)

