Mindestens 16 Migranten sterben bei Bootsunglück vor Senegals Küste

Am Abend war zunächst unklar, wie viele Menschen insgesamt an Bord waren. Feuerwehr und Fischer starteten einen Rettungseinsatz.

Bei einem Bootsunglück vor der Küste der senegalesischen Hauptstadt Dakar in Westafrika sind mindestens 16 Migranten ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war das Boot auf dem Atlantik in Richtung der zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln unterwegs, als es am Montag auf einen Felsen auflief und sank. Zwei Menschen konnten lebend geborgen werden.

Schweizer Reiseveranstalter und der Bund helfen auf der von Waldbränden betroffenen griechischen Insel Rhodos Schweizer Feriengästen in Not. Die Reiseveranstalter organisieren Rückflüge in die Schweiz und der Bund hat am Flughafen Rhodos einen Schalter eröffnet.