wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Afrika

Krankenhaus in DR Kongo überfallen: 20 Menschen getötet

FILE - M23 rebels escort government soldiers and police who surrendered to an undisclosed location in Goma, Democratic republic of the Congo, Thursday, Jan. 30, 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa, File) C ...
Rebellen eskortieren Regierungssoldaten und Polizisten am 30. Januar 2025 in Goma, Demokratische Republik Kongo.Bild: keystone

Krankenhaus in DR Kongo überfallen: 20 Menschen getötet

15.11.2025, 17:1815.11.2025, 17:39

Rebellen der islamistischen Miliz ADF (Allianz der Demokratischen Kräfte) haben im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein Krankenhaus überfallen und dabei mindestens 20 Menschen getötet. Das teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Angriff in der Nacht zu Samstag in der Stadt Byambwe, in der Provinz Nord-Kivu in Zentralafrika

Wie der örtliche Polizeibeamte John Nuwe der dpa sagte, töteten die Angreifer 18 Patientinnen und Patienten, plünderten Medikamente und setzten angrenzende Häuser in Brand. Zwei Menschen seien in ihren nahegelegenen Wohnhäusern verbrannt.

Die ursprünglich aus dem benachbarten Uganda stammende ADF, die als ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gilt, ist seit fast 30 Jahren in der Demokratischen Republik Kongo aktiv. Immer wieder verübt die Gruppe tödliche Überfälle, dabei greift die Miliz gezielt Schulen, Kirchen und Krankenhäuser an und geht mit grosser Brutalität gegen Zivilisten vor. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
«Ein Coup, der uns nichts kostet» – das sagt die Schweizer Politik zum US-Zoll-Deal
4
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
5
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Hediger bleibt bis Ende Jahr FCZ-Trainer +++ Sinner in Turin erneut im Final
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Berner Wirtschaftsverband HIV sieht in US-Zolldeal Verschnaufpause
Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern sieht in der Zoll-Übereinkunft zwischen der Schweiz und der USA ein «kurzfristig entlastendes Signal für die exportorientierte Wirtschaft». Doch die Lage bleibe volatil, schreibt der Wirtschaftsverband in einer Mitteilung vom Samstag.
Zur Story