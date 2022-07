Tausende Kinder müssen wegen Kämpfen im Kongo ihre Heimat verlassen

Anhaltende Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben tausende Kinder und ihre Familien zur Flucht gezwungen. Seit März waren mehr als 190'000 Menschen, die Hälfte davon Kinder, gezwungen, ihre Dörfer in den Gebieten Rutshuru und Nyiragongo zu verlassen.

Im Kongo müssen zahlreiche Menschen fliehen. Bild: keystone

Das teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Samstag mit. Tausende Kinder seien gefährdet und hätten nur sehr eingeschränkten Zugang zu grundlegender Versorgung, erklärte Grant Leaity von Unicef nach einem Besuch in Rutshuru in der Provinz Nord-Kivu. Die Vertriebenen benötigen nach Unicef-Angaben dringend Nahrungsmittel, Haushaltsgegenstände, medizinische Versorgung, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen.

«Die humanitäre Hilfe kommt nur langsam an, während der Bedarf weiterhin alarmierend ansteigt», warnte die UN-Organisation. «Wir müssen unbedingt jetzt handeln, um einen erheblichen Anstieg der Fälle von Kindern zu verhindern, die an akuter Unterernährung leiden.»

In Nord-Kivu tobten zuletzt in den Gebieten Rutshuru and Nyiragongo heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Tutsi-Rebellenorganisation M23. Die Regierung beschuldigt Ruanda, die Rebellen zu unterstützen. Kigali bestreitet dies. (sda/afp)