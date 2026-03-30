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Bewaffnete töten 73 Menschen in Goldmine im Südsudan

In this image made from video, dead bodies are seen covered on the ground, after gunmen killed more than 70 people in South Sudan over a gold mining row on the outskirts of the capital, in Jebel Iraq, ...
Auf diesem aus einem Video erstellten Bild sind Leichen zu sehen, die auf dem Boden liegen, nachdem Bewaffnete am Sonntag, dem 29. März 2026, in Jebel Iraq am Rande der Hauptstadt im Südsudan mehr als 70 Menschen wegen eines Streits um Goldminen getötet hatten.Bild: keystone

Bewaffnete töten 73 Menschen in Goldmine im Südsudan

30.03.2026, 18:5430.03.2026, 18:54

Im Südsudan haben Bewaffnete Regierungsangaben zufolge 73 Menschen in einer Goldmine getötet. Die Gewalttaten nahe der Ortschaft Jebel Iraq im Bundesstaat Central Equatoria seien am Samstag aufgrund eines Streits um den Goldabbau entbrannt, sagte Vizepräsident James Wani Igga. Mindestens 25 weitere Menschen seien bei dem «abscheulichen Massaker» verletzt worden, andere seien geflohen. «Während die Suche nach den Vermissten weitergeht, befürchten wir, dass die Opferzahlen noch steigen könnten», sagte Igga.

«Solch sinnlose Gewalt gegen unschuldige Zivilisten ist inakzeptabel und muss mit der ganzen Härte des Gesetzes geahndet werden.»
Gouverneur des Bundesstaats Northern Bahr el Ghazal Charles Madut

Welche Gruppe hinter dem Angriff steckt, blieb weiter unklar. Der Vizepräsident versprach, eine offizielle Untersuchung einzuleiten sowie Sicherheitsvorkehrungen an Bergbaustandorten und Handelszentren zu verbessern. Auch der Gouverneur des Bundesstaats Northern Bahr el Ghazal, Charles Madut, verurteilte die Tat. «Solch sinnlose Gewalt gegen unschuldige Zivilisten ist inakzeptabel und muss mit der ganzen Härte des Gesetzes geahndet werden», sagte Madut. (sda/dpa)

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