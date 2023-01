Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet

Diese geht nun laut Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud in die nächste Phase. Nachdem die Regierungstruppen in Zusammenarbeit mit lokalen Clans weite Teile Zentralsomalias zurückerobern konnten, rücken demnach nun auch die noch immer von Al-Shabaab kontrollierten Regionen Südwestsomalia sowie Jubaland in den Fokus. Die Türkei und USA unterstützen Somalia im Kampf gegen die Islamisten mit Drohnen. (aeg/sda/dpa)

Der Krisenstaat am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Terroranschlägen und anderen Gewalttaten erschüttert. Al-Shabaab kontrollierte weite Teile des Landes. Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu jedoch mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor.

Bei Kämpfen in Zentralsomalia sind nach Militärangaben am Donnerstag mindestens 49 Mitglieder der extremistischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden.

Die «New York Times» hat eine Liste mit Reisedestinationen für 2023 publiziert – mit dabei ist auch eine Schweizer Stadt.

«52 Places to go in 2023» lautet der Titel des Artikels der New York Times. Er verspricht eine Auswahl an Destinationen, die Essen, Kultur, Abenteuer und natürliche Schönheit bieten. In der Liste ist auch die Schweiz vertreten.