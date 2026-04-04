Apple-Maps zeigt berühmte Ferien-Destination als «Betrunkene» an

Apple Maps zeigt berühmte Feriendestination als «Betrunkene» an

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Ein verspäteter Aprilscherz? Oder ein Spassvogel-Hacker? Bild: watson

Von der balearischen Insel Mallorca dürfte so mancher schon gehört haben. Insbesondere die berüchtigte Partymeile (der Ballermann) in der Stadt El Arenal wird einigen Menschen aus dem Grossen Kanton ein Begriff sein. Neu heisst der Ort jedoch nicht mehr El Arenal (mallorquinisch S'Arenal, übersetzt «Sandfeld»), sondern «Betrunkene».

Zumindest, wenn es nach der Apple-Maps-App geht. Wer den auf Apple-Produkten vorinstallierten Kartendienst verwendet, findet tatsächlich beim Hineinzoomen die Ortsbezeichnung «Betrunkene». Wie und weshalb dieses Phänomen entstanden ist, ist noch unklar.

Allerdings scheint dieses ein Apple-weites zu sein, denn «Betrunkene» gibt es nicht nur in der Karten-App (und an der Zürcher Langstrasse) – auch in der Apple-eigenen Wetter-App lässt sich die lokale Temperatur in «Betrunkene» auf Palma ablesen.

Perfektes Wetter für 1 Bierlein, oder? Bild: watson

Welchen Namen findest du besser? El Arenal heisst das, ganz klar. Betrunkene ist aber schon recht passend ... Beides irgendwie whack. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 2159 Personen teilgenommen

(cpf)