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Apple-Maps zeigt berühmte Ferien-Destination als «Betrunkene» an

Apple Maps zeigt berühmte Feriendestination als «Betrunkene» an

04.04.2026, 16:1604.04.2026, 20:28
Palme de Mallorca: hier ist der Ort „Betrunkene“
Ein verspäteter Aprilscherz? Oder ein Spassvogel-Hacker?Bild: watson

Von der balearischen Insel Mallorca dürfte so mancher schon gehört haben. Insbesondere die berüchtigte Partymeile (der Ballermann) in der Stadt El Arenal wird einigen Menschen aus dem Grossen Kanton ein Begriff sein. Neu heisst der Ort jedoch nicht mehr El Arenal (mallorquinisch S'Arenal, übersetzt «Sandfeld»), sondern «Betrunkene».

Zumindest, wenn es nach der Apple-Maps-App geht. Wer den auf Apple-Produkten vorinstallierten Kartendienst verwendet, findet tatsächlich beim Hineinzoomen die Ortsbezeichnung «Betrunkene». Wie und weshalb dieses Phänomen entstanden ist, ist noch unklar.

Allerdings scheint dieses ein Apple-weites zu sein, denn «Betrunkene» gibt es nicht nur in der Karten-App (und an der Zürcher Langstrasse) – auch in der Apple-eigenen Wetter-App lässt sich die lokale Temperatur in «Betrunkene» auf Palma ablesen.

Palme de Mallorca: hier ist der Ort „Betrunkene“
Perfektes Wetter für 1 Bierlein, oder?Bild: watson
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22 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Üxmürüxü
04.04.2026 16:28registriert November 2025
Apple Maps schätzt die Situation korrekt ein.
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future--?
04.04.2026 16:28registriert November 2023
Wenn man die Namensgebung einem LLM übergibt, ein LLM das alle infos aus dem Internet übernommen hat, ja dann. Klar, dann muss Betrunkene dabei rauskommen!
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what_else?
04.04.2026 19:12registriert April 2020
Ich finde es gut, wenn alle Deppen sich in Mallorca auf El Arenal konzentrieren. Dann bleibt der Rest Insel für andere sehenswert. Noch besser wäre es, wenn die Deppen zu Hause sich besaufen würden.
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